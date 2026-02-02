Pendik'te sokakta ilerleyen bir otomobilin, park halindeki araca çarptıktan sonra takla atması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Esenler Mahallesi'nde sokakta ilerleyen otomobil, park halindeki bir araca çarptı. Daha sonra takla atan otomobil, park halindeki iki araca daha çarparak zarar verdi.
Kaza anı sokaktaki bir güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Pendik'te Otomobil Takla Attı - Son Dakika
