Pendik'te Yağış Nedeniyle İstinat Duvarı Çöktü, Panik Anları Kamerada - Son Dakika

Pendik'te Yağış Nedeniyle İstinat Duvarı Çöktü, Panik Anları Kamerada

Son Güncelleme: 29.09.2023 11:08

Pendik Kurtköy'de yağış nedeniyle istinat duvarı içinde bulunan bir kişinin üzerine servis aracı çöktü. Olay anı kameraya yansıdı ve araç içerisindeki vatandaşların panikle araçtan çıktığı görüldü.

Pendik'te yağış nedeniyle istinat duvarı içinde bir kişinin bulunduğu servis aracının üzerine çöktü. Çökmenin hemen ardından çekilen görüntüde panik anları kameraya yansıdı.

Olay, Pendik Kurtköy'de sabah saatlerinde meydana geldi. Yağış nedeniyle istinat duvarı içerisinde bir kişinin bulunduğu servis aracın üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin araç içerisinde sıkışan kişiyi yaklaşık 1 saat sonra kurtardı. Yeni çıkan görüntülerde ise duvarın çöktüğü anın hemen sonrasında araç içerisindeki vatandaşların panik ile araçtan çıktıkları görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yaşam Pendik'te Yağış Nedeniyle İstinat Duvarı Çöktü, Panik Anları Kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pendik'te Yağış Nedeniyle İstinat Duvarı Çöktü, Panik Anları Kamerada - Son Dakika
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