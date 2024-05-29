AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç\'ın otomobili kaza yaptı

3.Sayfa

Ankara'nın Temelli ilçesi yakınlarında kamyonet ile çarpışan otomobilin AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç'a ait olduğu ortaya çıktı. Kılıç'ın danışmanı ile birlikte Ankara'ya giderken kazaya karıştığı, sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kazanın ardından geçmiş olsun mesajı yayınladı. Bozbey sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajda, "AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ve çalışma arkadaşlarına geçirdikleri kazadan dolayı geçmiş olsun diliyor, hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.