AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç'ın otomobili kaza yaptı - Son Dakika
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AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç'ın otomobili kaza yaptı

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç\'ın otomobili kaza yaptı

Ankara'nın Temelli ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç'a ait olan otomobil, bir kamyonetle çarpıştı. Kılıç'ın danışmanıyla birlikte Ankara'ya giderken gerçekleşen kaza sonucunda, Kılıç'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kazanın ardından geçmiş olsun mesajı yayınladı ve hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet diledi.

29.05.2024 08:06
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Ankara'nın Temelli ilçesi yakınlarında kamyonet ile çarpışan otomobilin AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç'a ait olduğu ortaya çıktı. Kılıç'ın danışmanı ile birlikte Ankara'ya giderken kazaya karıştığı, sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kazanın ardından geçmiş olsun mesajı yayınladı. Bozbey sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajda, "AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ve çalışma arkadaşlarına geçirdikleri kazadan dolayı geçmiş olsun diliyor, hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç'ın otomobili kaza yaptı - Son Dakika

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