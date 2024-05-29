Emekli temmuzda ne kadar zam alacak? Masadaki rakam pek tatmin edici değil - Son Dakika
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Ekonomi

Emekli temmuzda ne kadar zam alacak? Masadaki rakam pek tatmin edici değil

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Enflasyon ve durmadan artan hayat pahalılığı karşısında aylıkları her geçen gün daha da eriyen emeklilerin gözü kulağı temmuz zammına çevrildi. Tahminler tutarsa 6 aylık TÜFE yüzde 25.5 düzeyine çıkacak. Bu durumda işçi emeklileri yüzde 25.5, memur ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 9.1 enflasyon farkı, yüzde 10 toplu sözleşme zammı olmak üzere toplam yüzde 20'de kalacak.

29.05.2024 08:58  Güncelleme: 09:08
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Mevcut enflasyon verileri ile mayıs ve haziran enflasyon tahminleri işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin temmuzda yüzde 25 civarında zam alacağını, memur ve memur emeklilerinin zammının ise yüzde 20 civarında kalacağını gösterdi. Kök aylıkları düşük kaldığı için 10 bin lira ödenen en düşük emekli aylığına ise zam yapılıp yapılmayacağı hâlâ açıklanmadı.

6 AYLIK TÜFE YÜZDE 25 DÜZEYİNDE OLACAK

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, enflasyon ilk 4 ayda yüzde 18.72 oldu. Mayıs enflasyonu ise gelecek hafta netleşecek. Merkez Bankası anketleri TÜFE'nin mayısta yüzde 3.04, haziranda yüzde 2.56 civarında gerçekleşeceğini gösteriyor. Tahminler tutarsa 6 aylık TÜFE yüzde 25.5 düzeyine çıkacak.

Emekli temmuzda ne kadar zam alacak? Masadaki rakam pek tatmin edici değil

ZAM YÜZDE 20'DE KALABİLİR

Bu durumda işçi emeklileri yüzde 25.5, memur ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 9.1 enflasyon farkı, yüzde 10 toplu sözleşme zammı olmak üzere toplam yüzde 20'de kalacak. Enflasyonun bu şekilde gerçekleşmesi ve ilave zam yapılmaması halinde en düşük memur emeklisinin aylığı 12 bin 920 liradan 15 bin 504 liraya, en düşük işçi emeklisinin aylığı 10 bin 478 liradan 13 bin 146 liraya çıkacak. Kök aylığı 8 bin lira olup 10 bin lira emekli aylığı alanların kök aylığı 10 bin 37 lira, 10 bin lira olanların 12 bin 546 lira olacak.

Emekli temmuzda ne kadar zam alacak? Masadaki rakam pek tatmin edici değil

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Son Dakika Ekonomi Emekli temmuzda ne kadar zam alacak? Masadaki rakam pek tatmin edici değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • kuzeyli baba: emekliye çok bile otobüs bedava belediyeden üç öğün yemek geliyor yemek bedava sosyal yardım gırla çok bile. Benim babam 66 yaşında hala çalışıyor herkes çalışsın iş çok lokanta cafeler çay ocaklari fabrikalar ha bire eleman arıyor girin çalışın evde yan gelip yatma devri artık bitti. Ben reis in yerinde olsam yılbaşına kadar kimseye zam yapmam. memur sayısında azalışa giderim. muhtar memur sayılarını azaltirim hep devlete yük çoğu memurlar 3 13 Yanıtla
  • mavi: ilk yorum benden olsun ,yorumsuz... 13 0 Yanıtla
  • Veli Dag: Artik emekli olmanin bi mantigi anlami yok bosuna maasindan para kesmeyin milletin 12 0 Yanıtla
  • Murat Avci: çok yakında emekli isyana başlar, seçim görünür 6 0 Yanıtla
  • Barış Ilkgelen: Erken seçim şart , Yıllarca emek ver hakkını alama , düştüğumüz duruma bak !!! 1 1 Yanıtla
  • serkan keskin: Allahtan cenaze isleri bedava yoksa kefen paramizi karsilamiyor ( 0 0 Yanıtla

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