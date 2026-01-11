Pendikspor ve Bodrum FK Golsüz Beraberlik - Son Dakika
Pendikspor ve Bodrum FK Golsüz Beraberlik

Pendikspor ve Bodrum FK Golsüz Beraberlik
11.01.2026 21:09
Trendyol 1. Lig'de Pendikspor, Bodrum FK ile 0-0 berabere kaldı. Maçta birçok fırsat kaçırıldı.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Pendikspor, konuk ettiği Bodrum FK ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

4. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Clarke-Harris kafayla içeri çevirdiği topa kale önünde Vinko Soldo'nun vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.

19. dakikada sol taraftan Dimitrov'un kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Furkan Apaydın'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

20. dakikada sol taraftan Dimitrov'un yaptığı ortada ceza sahası içinde savunmada Furkan Doğan'ın ters vuruşunda kaleci Deniz Dilmen meşin yuvarlağı kornere çeldi.

56. dakikada Hüseyin Maldar'ın ceza sahası içi sağ tarafından yerden içeri çevirdiği topa ön direkte Clarke-Harris'in vuruşunda kaleci Sousa meşin yuvarlağı kurtardı. Pozisyonun devamında tekrar topu önünde bulan Clarke-Harris, yaptığı vuruşta kaleci Sousa çarpan top kornere çıktı.

69. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun pasta topla buluşan Dimitrov, ceza yayı üzerinde pasını Ali Habeşoğlu'na bıraktı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmada Soldo'ya çarpıp kornere gitti.

Stat: Pendik

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Muhammet Ali Doğan, Azad İlhan

Pendikspor: Deniz Dilmen, Yiğit Fidan, Berkay Sülüngöz, Soldo, Hüseyin Maldar (Görkem Bitin dk. 88), Hakan Yeşil (Hamza Akman dk. 61), Mesut Özdemir, Denic, Furkan Doğan, Wilks, Clarke-Harris (Thuram dk. 78)

Yedekler: Emre Koyuncu, Utku Yuvakuran, Ahmet Karademir, Enis Safin, Efehan Pekdemir, Adnan Uğur, Tarık Tekdal

Teknik Direktör: Uğur Uçar

Bodrum FK: Sousa, Mert Yılmaz, Ajeti, Ali Aytemur, Furkan Apaydın, Musah Mohammed (Ege Bilsel dk. 85), Ahmet Aslan, Brazao (Omar Imeri dk. 65), Fredy, Dimitrov (Enes Öğrüce dk. 90+2), Ali Habeşoğlu

Yedekler: Bahri Tosun, Baran Demir, Mustafa Erdilman, Adem Metin Türk, Emirhan Arkutcu, İsmail Tarım, Cenk Şen

Teknik Direktör: Burhan Eşer

Sarı kartlar: Hakan Yeşil, Hüseyin Maldar (Pendikspor), Dimitrov (Bodrum FK) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Pendikspor, Trendyol, Bodrum, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pendikspor ve Bodrum FK Golsüz Beraberlik - Son Dakika

SON DAKİKA: Pendikspor ve Bodrum FK Golsüz Beraberlik - Son Dakika
