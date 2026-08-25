Pendikspor'da Mallik Wilks ile yollar ayrıldı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Orfa Yapı Pendikspor, İngiliz kanat oyuncusu Mallik Wilks'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sportif beklentiler ve çalışma prensipleri doğrultusunda yapılan değerlendirmeler sonucunda, 32 yaşındaki futbolcuyla yolların ayrılmasına karar verildiği belirtildi.

Geçen sezon başında Pendikspor'a transfer olan Wilks, kırmızı-beyazlı formayla 41 resmi karşılaşmada görev yaptı. İngiliz oyuncu bu maçlarda 10 gol kaydetti.

Pendikspor, Wilks'e bundan sonraki kariyerinde başarılar diledi.