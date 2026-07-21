Pendik'te otomobil dereye düştü; kaza kamerada - Son Dakika
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Pendik'te otomobil dereye düştü; kaza kamerada

21.07.2026 20:36
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PENDİK’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dereye düştü. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedilirken, yaralanan sürücü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 15.45 sıralarında Kurtköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerleri kırarak dereye düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dereye düşen otomobil ise çekiciyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Polis ekipleri kaza ilişkin inceleme başlattı.

KAZA KAMERADA

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin dereye düştüğü anlar yer aldı. 

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Kurtköy, Güncel, Pendik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Pendik Pendik'te otomobil dereye düştü; kaza kamerada - Son Dakika

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