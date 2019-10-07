Son Dakika Haberleri: Pentagon'dan ikinci "Suriye" açıklaması
Son Dakika Güncel Pentagon'dan ikinci 'Suriye' açıklaması

Pentagon'dan ikinci "Suriye" açıklaması

1 saat önce

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin Birleşik Hava Operasyonları Merkezi tarafından Suriye'de Hava Görev Emri'nden çıkarıldığını, Türkiye'ye keşif ve gözlem bilgilerinin verilmesinin durdurulduğunu açıkladı.

Pentagon'dan ikinci

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin Birleşik Hava Operasyonları Merkezi tarafından Suriye'de Hava Görev Emri'nden çıkarıldığını, Türkiye'ye keşif ve gözlem bilgilerinin verilmesinin durdurulduğunu açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Yarbay Carla Gleason, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye, Birleşik Hava Operasyonu Merkezi tarafından Hava Görev Emri'nden çıkarıldı, Türkiye'ye keşif ve gözlem verilerinin sağlanması durduruldu." ifadelerini kullandı.

"Bunun hava sahasını Türkiye'ye kapatmak anlamına gelip gelmediği"ne ilişkin soruya Gleason, "Teknik olarak bu anlama gelmese de bir hava unsuru Hava Görev Emri'nden çıkarıldığında söz konusu bölgede koordinasyonsuz uçması neredeyse imkansız hale geliyor." yanıtını verdi.

"ABD askerleri Türkiye'nin önünde durmayacak"

Diğer taraftan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin muhtemel operasyonu öncesinde Amerikan kuvvetlerinin bölgeden çekileceğine ilişkin kararını AA muhabirine değerlendiren bir savunma yetkilisi ise ABD askerlerinin, askeri olarak Türkiye'nin önünde durmayacağını ifade etti.

Yetkili, Türkiye'nin adımının başka sonuçları beraberinde getirebileceğini iddia etti.

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, Pentagon'un Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik muhtemel operasyonuna destek vermeyeceğini ve parçası olmayacağını ifade ettiğini açıklamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 09:32 Kaynak: AA
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