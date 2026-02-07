Pentagon, Harvard ile Askeri Eğitim Programlarını Sonlandırdı - Son Dakika
Pentagon, Harvard ile Askeri Eğitim Programlarını Sonlandırdı

07.02.2026 12:12
ABD Savunma Bakanı Hegseth, Pentagon'un Harvard'daki askeri eğitim programlarını sonlandırdığını açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pentagon'un, Harvard Üniversitesindeki lisansüstü profesyonel askeri eğitim, burs ve sertifika programlarını sonlandıracağını duyurdu.

Hegseth, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, yönetimin anlaşmazlık yaşadığı Harvard Üniversitesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Pentagon'un 2026-2027 öğretim yılından itibaren, Harvard Üniversitesindeki lisansüstü profesyonel askeri eğitim, burslar ve sertifika programlarını sonlandıracağını duyuran Hegseth, bu kararın halihazırda üniversitede kaydı bulunan askeri personeli kapsamayacağını belirtti.

Hegseth, "Savunma Bakanlığı uzun süre boyunca en başarılı personeli, üniversitenin orduyu daha iyi anlayacağı ve takdir edeceği umuduyla Harvard'a gönderdi. Ancak bunun yerine çok sayıda personel, Harvard'a çok benzeyen bir şekilde, kafaları küreselci ve radikal ideolojilerle dolu olarak geri döndü." ifadelerini kullandı.

Bakan Hegseth ayrıca, diğer sivil üniversitelerdeki benzer programların da incelemeye tabi tutulacağına işaret etti.

Trump ile Harvard arasındaki anlaşmazlık

Federal hükümet, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteyi, başta Filistin'e destek için düzenlenen kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek federal fonlarını dondurmakla tehdit etmişti.

Bu süreçte Adalet Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Genel Hizmetler İdaresi (GSA) ortaklığıyla "Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü" kurulmuştu.

Başkan Donald Trump yönetimi, Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermiş, üniversite de federal hükümetin fonları dondurmasının hukuka aykırı olduğunu savunarak, bu kararı engellemek için dava açmıştı.

Ağustos 2025'te ABD basınında çıkan haberlerde, Harvard Üniversitesi ile ABD yönetiminin, milyarlarca dolarlık federal araştırma fonunun yeniden sağlanması karşılığında üniversitenin 500 milyon dolar harcama yapmasını öngören bir hukuki uzlaşmaya yaklaştığı ileri sürülmüştü.

Boston Bölge Mahkemesi Yargıcı Allison Burroughs da Eylül 2025'te Trump'ın, Harvard Üniversitesinin fonlarını dondurmasını anayasaya aykırı bularak, fonların üniversiteye aktarılmasının önünü açmıştı.

Trump ise 3 Şubat'ta, uzun süredir anlaşmazlık yaşadıkları Harvard'la anlaşabilmek için üniversiteden talep ettikleri tazminatın 1 milyar dolar olduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA

Politika, Savunma, Güncel, Son Dakika

Pentagon, Harvard ile Askeri Eğitim Programlarını Sonlandırdı

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Pentagon, Harvard ile Askeri Eğitim Programlarını Sonlandırdı - Son Dakika
