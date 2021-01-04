Pentatlonda '2021 Antrenör Vize Semineri' yapıldı

Pentatlon antrenörlerine yönelik gerçekleştirilen Online Vize Semineri'nde konuşan Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Veli Ozan Çakır, modern pentatlon sporunun gelişiminde insan kaynağının önemli bir unsur olduğuna dikkat çekerken, "Ne kadar destek olursa olsun; elinizde yeterli insan kaynağı olmadan bunlar bir anlam ifade etmez. Modern pentatlonu geleceğe taşıma noktasında antrenörlerin desteğine ve işbirliğine ihtiyacımız var" dedi.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu (TMPF), 2020 yılı faaliyet programı kapsamında düzenlenen '2021 Yılı Antrenör Vize Semineri'ni online olarak gerçekleştirdi. 3 Ocak'ta yapılan seminerin açılışında konuşan TMPF Başkanı Doç. Dr. Veli Ozan Çakır, modern pentatlon sporunun gelişiminde insan kaynağının önemli bir unsur olduğuna dikkat çekti ve modern pentatlona sundukları destek için tüm antrenörlere teşekkür etti.

"İnsan kaynağı çok değerli"

Modern pentatlon federasyonu olarak son 2 yıldır branşın tabana yayılması ve performans anlamında gelişim sağlamak adına atılımlar içinde olduklarına işaret eden Çakır, "Birçok proje gerçekleştiriyoruz. Bakanlığımızın da bu konuda bizlere sunduğu destekler var. Ancak ne kadar destek olursa olsun; elinizde yeterli insan kaynağı olmadan bunlar bir anlam ifade etmez. Dolayısıyla bizlerin projelerimizi gerçekleştirme ve modern pentatlonu geleceğe taşıma noktasında antrenörlerin desteğine ve işbirliğine ihtiyacımız var. Her türlü fikir alışverişine açığız. Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanız önemli. Özellikle modern pentatlonun yeni yeni geliştiği illerimizdeki antrenörlerimizin fikirlerini bekliyoruz. Donanım ve ekipman anlamındaki eksiklerimizi elimizden geldiğince gidermeye çalışıyoruz. İllerimizdeki eksikler konusunda bilgi vermeniz halinde imkanlar ölçüsünde destek sunmaya hazırız" şeklinde konuştu.

"Pentatlon yerli silahlarla ivme kazanacak"

Modern pentatlonu Türkiye'nin dört bir yanına yaymaya çalışırken, bir taraftan da teknik kapasiteyi artırıcı, antrenörleri destekleyici ve geliştirici her türlü materyali kullanıma sunma gayreti içinde olduklarına vurgu yapan Doç. Dr. Çakır, "Gelişim seminerlerimiz devam edecek. Eskrim, binicilik, atış gibi diğer disiplinlere özgü tematik kamp ve seminerler gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Hedefimiz hem sporcularımız, hem de antrenörlerimizin teknik düzeyde mükemmelleşmesine yardımcı almak" dedi. Modern pentatlon sporunun Türkiye genelinde yaygınlaşması için teknik kapasiteyi artıran çalışmaların önemli olduğuna vurgu yapan Doç. Dr. Çakır, yerli ve milli laser silah ve hedeflerin teslimat sürecinin tamamlandığını ve ocak ayı itibariyle yerli silah ve hedeflerinin dağıtımının yapılmasıyla modern pentatlon sporunun ivme kazanacağının altını çizdi.

Doç. Dr. Çakır, gerek antrenör semineri gerekse önümüzdeki günlerde yapılacak Türkiye Şampiyonası ile modern pentatlonun 2021 yılına hızlı başladığına işaret etti ve yeni yılın tüm modern pentatlon camiası için başarılı bir yıl olması temennisinde bulundu.

Yeni modern pentatlon formatı

Açılış konuşmasının ardından gerçekleşen seminerde; TMPF Teknik Kurul Başkanı Kutluğhan Özkan ve TMPF Dış İlişkiler Kurulu Başkanı Emir Kıvanç Başar; Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) tarafından ortaya konan yeni pentatlona yönelik bilgilendirmede bulundular. 2024'te yapılacak Paris Olimpiyatları ile birlikte UIPM'in sunduğu modern pentatlon formatının IOC tarafından kabul edildiğini belirten Kutluğhan Özkan, yeni pentatlon formatının izleyicilere yönelik olarak seyir odaklı bir yaklaşım ortaya koyacağını, canlı yayınlarla birlikte modern pentatlonun daha popüler olmasının sağlanmasının amaçlandığını söyledi. Emir Kıvanç Başar ise, sunumunda 2024 Paris Olimpiyatları'nda hayata geçecek yeni formatın tek bir alana işaret ettiğini belirtirken; Dünya Kupası, Dünya Şampiyonası ve Kıtasal Şampiyonaları'nda yapılan kısmi değişiklikler hakkında bilgi verdi.

Atıcılıkta temel prensipler

Seminerde atıcılık antrenörlerinden Elif Beyza Aşık, atış ve atıcılık konusunda teknik ve taktik düzeyde bilgi paylaştı. Atıcılığın temel prensiplerine değinen Aşık, sunumunda doğru atış pozisyonu, kabze kavrama, nişan resmi, nefes kontrolü, tetik düşürme, atıcılıkta en sık yapılan hatalar konularına dikkat çekti TMPF Eğitim Kurulu Başkanı Süha Başer ise eğitim kurulunun gündemindeki konular hakkında bilgilendirmede bulundu. Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Anadolu Üniversitesi ile birlikte başlattığı Antrenörlük Temel Eğitimi'nin alana olan yansıması ve uygulamalı eğitimlere yönelik olarak düzenlenecek kurslar hakkında bilgi verdi. - İSTANBUL