Perihan Savaş: Erol Taş'tan çok korktum
6 saat önce
"Erol Taş'la sahnen var dediler.
" Erol Taş'la sahnen var dediler. Beni esir pazarından satın alacak rol icabı. Ne kadar çekindiysem, gittim kendimi odaya kilitledim. Erol Abi geldi, 'Ben o kadar kötü biri değilim' dedi. Bana gofret getirdi. Sonra açtım kapıyı, çektik sahneyi. Aklıma geldikçe gülerim."
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 07:52
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