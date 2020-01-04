Perinçek: libya'da meşru hükümetin ayakta kalması, türkiye için hayati önemli - Son Dakika

Perinçek: Libya'da meşru hükümetin ayakta kalması, Türkiye için hayati önemli

VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, TBMM'de kabul edilen Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesini öngören tezkereye ilişkin olarak, "Mavi vatanımızı savunmak, korumak için, Libya ile yaptığımız anlaşma son derece yerinde ve o anlaşmanı güvenliği açısından da Libya'nın meşru hükümetinin ayakta kalması, Türkiye için hayati önemli" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisi tarafından Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) İÇDAŞ Salonu'nda gerçekleştirilen 'Üretim Devrimi Kurultayı'na katıldı. Kurultaya, Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Alper Altınok, Biga Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Güray Ergün, Ziraat Mühendisi Musa Uzun ile Zeytin Üreticisi Behçet Soydan konuşmacı olarak katıldı.

Doğu Perinçek, kurultay öncesinde, Türkiye ve dünyadaki son gelişmeleri değerlendirdi. Libya tezkeresini şartlı olarak desteklediklerini belirten Perinçek, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de tabi çok önemli menfaatleri var, güvenliği var. Doğal gaz ve diğer enerji kaynakları var. Mavi vatanımızı savunmak, korumak için, Libya ile yaptığımız anlaşma son derece yerinde ve o anlaşmanın güvenliği açısından da Libya'nın meşru hükümetinin ayakta kalması, Türkiye için hayati önemli. Zaten Hafter'i, Amerika, Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Sudi Arabistan destekliyor. Türkiye'nin yeri, konumu orada belli, fakat bizim oraya bir güç yığmamız lazım. Yani uluslararası ittifak birikimimizi Libya'da değerlendirmemiz lazım. Diğer kıyıdaş ülkelerle Sayın Cumhurbaşkanın da belirttiği gibi Mısır ile, Suriye ile ilişkilerimizi bu açından değerlendirmemiz lazım. Onlarla da, kıyıdaş ülkelerle de yine bir münhasır bölge anlaşmaları, ekonomik bölge anlaşmaları yapabiliriz, yapmalıyız. Rusya'nın da Doğu Akdeniz'de, Amerika'nın tehditlerine karşı ciddi menfaatleri var. Orada Doğu Akdeniz'deki ittifak birikimi içinde değerlendirmemiz lazımö dedi.

'AMERİKA'NIN YAPTIĞI İŞ TERÖR'

Amerika'nın İran'da Kasım Süleymani'ye yönelik düzenlediği saldırıyı terör olarak nitelendiren Doğu Perinçek, "Yani suikast, cinayet, adam öldürmek, önemli bir devletin, İran gibi büyük bir devletin çok önemli bir liderini şehit ettiler. Bizimde şehidimiz. Çünkü Amerikan emperyalizmine karşı mücadelede ve bölgemizde teröre karşı mücadelede, DEAŞ'la mücadelede kahramanlıkları olan değerli bir komutandı Kasım Süleymani" dedi.

'TÜRKİYE BİR ÜRETİM DEVRİMİNİN EŞİĞİNE GELDİ'

Çanakkale'de, 'Üretim Devrimi Kurultayı' için bulunduklarını kaydeden Perinçek, konuşmasını şöyle devam etti:

"Türkiye bir üretim devriminin eşiğine geldi. 1980'lerde kurulan borçlanma ekonomisi ile devam etmesi artık Türkiye'nin mümkün değil. 'Böyle gitmez' tespiti işçilerimiz, çiftçilerimiz, küçük esnaf, sanayicilerimiz, büyük sanayici, tüccarlarımız arasında bugün ortak bir saptama, böyle gitmez diyor herkes. O zaman nasıl gidecek. Bir Türkiye üretim ekonomisi inşa edecek ve üreticiyi baş tacı yapacak. Ekmek teknesini koruyacak ve geliştirecek. Elindeki bütün emek gücünü seferber edecek. İstihdam yapacak. Yatırıma ayırmak için tasarrufunu büyütecek. Tasarruf oranını yüzde 25'e çıkaracak en azındaki ve bunları yatıracak ki çalışalım, üretelim ve Türkiye'yi bu çıkmazdan çıkartalım."