Periodontoloji Anabilim Dalı Avrupa Federasyon Denkliğini yeniledi - Son Dakika
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Periodontoloji Anabilim Dalı Avrupa Federasyon Denkliğini yeniledi

05.04.2022 09:37
Periodontoloji Anabilim Dalı Avrupa Federasyon Denkliğini yeniledi

Yeditepe Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı, "Avrupa Periodontoloji Federasyonu" (European Federation Periodontology – EFP) tarafından yapılan denetimler sonrasında tekrardan akredite oldu.

Yeditepe Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı, "Avrupa Periodontoloji Federasyonu" (European Federation Periodontology – EFP) tarafından yapılan denetimler sonrasında tekrardan akredite oldu.

Fakülte, bu akreditasyonla Avrupa standartlarındaki eğitim kalitesini bir kez daha tescillerken diploma denkliği sayesinde mezunlarına, Avrupa'da pek çok kapıyı da aralamış oldu.

"AVRUPA STANDARTLARI BAŞARIYLA KARŞILANDI"

Türkiye'de EFP tarafından akredite edilen ilk ve tek program olan Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı, geçirdiği başarılı denetim sonucu bir kez daha akredite oldu. Prof. Dr. Moshe Goldstein başkanlığında EFP- PEC Eğitim Komisyonu (PEC) tarafından gerçekleştirilen denetim sonrasında, Prof. Goldstein bu sıkı denetim süreci ile Yeditepe Periodontoloji bölümün branşa ait eğitim, eğitimci, hastane şartları ve hasta bakımı kriterlerinde Avrupa standartlarını başarı ile karşıladığını belirtti. Yeditepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı ve Periodontoloji A.D Başkanı, Prof. Dr. Bahar Eren KURU ve ekibi tarafından yenilenen bu akreditasyon, sayesinde kurumun ve bölümün uluslararası kimliği bir kez daha tescillenmiş oldu.


Periodontoloji Anabilim Dalı Avrupa Federasyon Denkliğini yeniledi
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Diş Hekimliği Fakültesi, Yeditepe Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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