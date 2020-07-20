Peru ve Kolombiya'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor - Son Dakika

Peru ve Kolombiya'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı Peru'da 13 bin 187'ye, Kolombiya'da 6 bin 736'ya yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı Peru'da 13 bin 187'ye, Kolombiya'da 6 bin 736'ya yükseldi.

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Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 189 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 13 bin 187'ye çıktı.

Ülkede vaka sayısı 3 bin 963 artışla 353 bin 590'a ulaşırken, iyileşenlerin sayısı ise 241 bin 955 oldu.

Kolombiya'da ise virüs nedeniyle son 24 saatte 220 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 6 bin 736'ya yükseldi.

Vaka sayısının 6 bin 578 artarak 197 bin 278'e çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 5 bin 957 artışla 91 bin 793'e ulaştı.

Kolombiya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 19:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Peru ve Kolombiya'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor - Son Dakika
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