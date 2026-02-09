Petkimspor Sakatlıklara Rağmen Zorlu Rakibini Yendi - Son Dakika
Petkimspor Sakatlıklara Rağmen Zorlu Rakibini Yendi

Petkimspor Sakatlıklara Rağmen Zorlu Rakibini Yendi
09.02.2026 12:39
Aliağa Petkimspor, Türk Telekom'u yenerken Whittaker'ın 31 sayısı ile 6 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

BU sezon FIBA Europe Cup'ta çeyrek finale kalmasına rağmen Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralardan kurtulamayan Aliağa Petkimspor kötü gidişi evinde güçlü rakibi Türk Telekom'u Whittaker'ın 31 sayılık müthiş performansıyla 86-77 yenerek noktaladı. Ligde 6 maçlık mağlubiyet serisine son veren Petkimspor 6 galibiyete ulaşarak düşme hattındaki Karşıyaka'ya 2 galibiyet fark attı. Çarşamba günü Avrupa'da grubundaki liderlik ve çeyrek finalde saha avantajını alma maçında Yunan ekibi Peristeri'yi konuk edecek Petkim'de Antrenör Özhan Çıvgın, "Bu galibiyete gerçekten çok ihtiyacımız vardı. Kritik bir dönemde, tam da ihtiyacımız olan bir galibiyeti aldık. Tüm ekibime teşekkür ediyorum" dedi.

AVRUPA'DA LİDERLİK MAÇI VAR

"Sakatlığına rağmen büyük bir fedakarlık yaparak bugün sahada olan David Efianayi'ye de ayrıca teşekkür ederim; bu özverisi bizim için çok değerli" diyen Çıvgın, "Stanley Whittaker, bizim çok inandığımız ve güvendiğimiz bir oyuncu. Sakatlıklar nedeniyle zaman zaman bizden uzak kalsa da varlığı çok önemli. Ayrıca Jaylon Brown da sakatlığını atlatıp aramıza döndüğünde daha kompakt ve sağlam bir takım haline geleceğiz. Kaptanımız Yunus Emre Sonsırma'nın da devre arasından sonra dönmesiyle tam kadro ritmimizi bulacağımıza inanıyorum. Şimdi önümüzde çok önemli bir viraj var. Çarşamba günü Peristeri ile kritik bir maç oynayacağız. O maçı da kazanarak Avrupa'da çeyrek final turunda ev sahibi avantajını elimize almak ve yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz. Maça gelip bize destek olan tüm Aliağa halkına teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

