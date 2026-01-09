Petro'dan ABD'nin Tehdidine Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Petro'dan ABD'nin Tehdidine Tepki

09.01.2026 13:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, ABD'nin askeri müdahale ihtimalini 'gerçek bir tehdit' olarak değerlendirdi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Venezuela'ya askeri müdahalede bulunan ABD'nin ülkesine yönelik operasyon ihtimalini "gerçek bir tehdit" olarak değerlendirdi.

Petro, BBC'ye verdiği demeçte, ABD-Kolombiya ilişkileri, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptıkları telefon görüşmesinin ayrıntıları ve bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Kolombiya'ya yönelik askeri operasyon ihtimali konusunda, bunun "artık gerçek bir tehdit" olduğuna inandığını belirten Petro, ABD'nin diğer ülkeleri "imparatorluğunun bir parçası" olarak gördüğünü söyledi.

Petro, ABD'nin "dünyaya hükmetmekten, dünyadan soyutlanmaya" doğru kayma riskiyle karşı karşıya kaldığını kaydetti.

Trump ile 8 Ocak'ta yaptıkları telefon görüşmesinin detaylarına değinen Petro, görüşmenin 1 saatten az sürdüğünü, çoğunlukla kendisinin konuştuğunu ifade etti.

Petro, ayrıca Kolombiya'daki uyuşturucu kaçakçılığı, Kolombiya'nın Venezuela hakkındaki görüşleri ve Latin Amerika'da ABD ile ilgili yaşanan gelişmeleri telefon görüşmesinde ele aldıklarını dile getirdi.

"(Tehdidin) Ortadan kaldırılması olasılığı, devam eden görüşmelere bağlı"

ABD göçmenlik polisi Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerinin faaliyetlerini de eleştiren Petro, kurumun artık sadece Latin Amerikalılara zulmetmekle kalmadığını, aynı zamanda ABD vatandaşlarını da öldürdüğü bir noktaya geldiğini söyledi.

Petro, ABD'nin Venezuela'daki müdahalesinin ardından Washington'ı "petrol ve kömür yüzünden savaş aramakla" suçlayarak, "ABD, Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmeseydi dünyada savaşların olmayacağını, dünya ve Güney Amerika ile ilişkilerin daha demokratik ve barışçıl olacağını, Venezuela meselesinin de bununla ilgili olduğunu" ifade etti.

Trump'ın söylemlerinin "gerçek bir tehdit" boyutuna ulaştığını dile getiren Petro, "(Tehdidin) Ortadan kaldırılması olasılığı, devam eden görüşmelere bağlı." diye konuştu.

Petro, ABD'nin olası bir saldırı düzenlemesi halinde ülkesinin kendini nasıl savunacağına ilişkin soru üzerine, bunun diyalog yoluyla çözülmesini tercih ettiğini ve bu konuda çalışmaların yürütüldüğünü belirtti.

Tarihin, ülkesinin büyük ordulara nasıl yanıt verdiğini gösterdiğine işaret eden Petro, "Bu, elimizde olmayan silahlarla büyük bir orduya karşı koyma meselesi değil. Hatta hava savunma sistemimiz bile yok. Bunun yerine her zaman yaptığımız gibi halkımıza, dağlarımıza ve ormanlarımıza güveniyoruz." dedi.

Petro, Venezuela'nın uzun yıllardır çeşitli istihbarat teşkilatlarının müdahalesine maruz kaldığını vurguladı.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) Venezuela'daki gibi Kolombiya'da da "gizli eylemler" yürütmesinden korkup korkmadığına dair soruyu doğrudan yanıtlamayan Petro, Trump'ın kendisine yönelik "kokain üretmeyi ve ABD'ye satmayı seven hasta bir adam" nitelendirmesine karşı çıktı.

Petro, "20 yıldır uyuşturucu kartellerine karşı mücadele ediyorum. Bu mücadele ailemin sürgüne gitmesine neden oldu." ifadesini kullandı.

Trump, Petro'yu hedef almıştı

ABD Başkanı Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'yu hedef alarak, bu ülkenin ABD'ye kokain gönderdiği iddiasını yinelemişti.

Trump, "(Petro'nun) Kokain ürettiği fabrikaları var, kokaini üretiyor ve ABD'ye gönderiyor. Kendisinin dikkatli olması lazım." değerlendirmesini yapmıştı.

Ayrıca Trump, Kolombiya'yı "hasta ülke" diye nitelemiş, olası saldırı ihtimaline ilişkin, "Kolombiya operasyonu kulağa hoş geliyor." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Kolombiya, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Petro'dan ABD'nin Tehdidine Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2025’te En Çok Çeyrek Altın Basıldı 2025'te En Çok Çeyrek Altın Basıldı
Fırtına Marmara’yı esir aldı Ayasofya Camii’nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu Fırtına Marmara'yı esir aldı! Ayasofya Camii'nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu
Suriye ordusu, YPG’ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor 142 bin kişi tahliye edildi Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş İşte ele geçirilenler Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler
Fuhuş operasyonunda tutuklanan işyeri sahibinin talebi operasyonu gölgede bıraktı Fuhuş operasyonunda tutuklanan işyeri sahibinin talebi operasyonu gölgede bıraktı
Beşiktaş’ta ayrılık Yakup Arda’nın yeni adresi 3. Lig Beşiktaş'ta ayrılık! Yakup Arda'nın yeni adresi 3. Lig

14:40
Fenerbahçe’den Sörloth için yeni hamle
Fenerbahçe'den Sörloth için yeni hamle
14:28
Halep’te YPG’li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı
Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı
13:50
Şara’dan günler sonra en net fotoğraf
Şara'dan günler sonra en net fotoğraf
13:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MİT’e Suriye talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MİT'e Suriye talimatı
12:29
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
12:27
3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz’e hakimden çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı
3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz'e hakimden çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 14:53:02. #7.11#
SON DAKİKA: Petro'dan ABD'nin Tehdidine Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.