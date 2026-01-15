Petro-Trump Görüşmesi

KOLOMBİYA Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun, şubat ayında ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceği bildirildi.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, kabine toplantısında yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile 3 Şubat'ta Beyaz Saray'da görüşeceğini duyurdu. Petro, görüşmenin ana maddesinin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele olacağını belirtti.
