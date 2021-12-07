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Son dakika haber | Petrol istasyonundaki gasp saniye saniye kamerada - Son Dakika

Son dakika haber | Petrol istasyonundaki gasp saniye saniye kamerada

07.12.2021 09:44

Son dakika haberi... Petrol istasyonundaki gasp saniye saniye kamerada Adana'da başına geçirdiği tişörtünün göz ve ağız kısmını kesip yüzünü gizleyerek petrol istasyonundan tabancayla 560 lira gasp eden zanlı ve ona yardım eden arkadaşı tutuklandı Adana'da başına geçirdiği tişörtünün göz ve ağız kısmını kesip...

Petrol istasyonundaki gasp saniye saniye kamerada

Adana'da başına geçirdiği tişörtünün göz ve ağız kısmını kesip yüzünü gizleyerek petrol istasyonundan tabancayla 560 lira gasp eden zanlı ve ona yardım eden arkadaşı tutuklandı

ADANA - Adana'da başına geçirdiği tişörtünün göz ve ağız kısmını kesip yüzünü gizleyerek petrol istasyonundan tabancayla 560 lira gasp eden zanlı ve ona yardım eden arkadaşı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay 4 Aralık gece saat 03.15 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarındaki bir petrol istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Melikşah M. arkadaşı Barış Ç. ile birlikte motosikletle gezmeye başladı. Bir süre sonra duran ikili çevredeki petrol istasyonunun marketini soymaya karar verdi. Görmek ve nefes almak için tişörtünü kesip yüzünü gizleyen Muhammet Melikşah, M. tabancayla markete geldi. Bu sırada Barış Ç. ise arkadaşına gözcülük yapmak için petrol istasyonunun bir arka sokağında motosikletle beklemeye başladı. Dışarıda duran iki pompacıyı tabancayla tehdit edip marketin içine girdiren zanlı, daha sonra kasadaki paraları vermelerini söyleyerek markete bir çanta attı. Para vermedikleri taktirde çalışanları vuracağını söyleyen zanlı 560 lira parayı alarak kayıplara karıştı. İki zanlı motosiklete binip olay yerinden kaçtı. Yaşanan gasp olayı iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olay sırasında çalışanların soğukkanlılığı ise dikkat çekti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki yaklaşık 35 kamerayı inceleyerek ilk olarak şüphelilerin kimliğini tespit etti. Yapılan teknik takip sonucu iki zanlının adresleri ekipler tarafından belirlendi. Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili- Koza Mahallesi'ndeki evlerine polis tarafından baskın yapılan şüpheliler yakalandı. Suç aleti tabancayla birlikte gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İki zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Son dakika haber | Petrol istasyonundaki gasp saniye saniye kamerada
Son dakika haber | Petrol istasyonundaki gasp saniye saniye kamerada
Son dakika haber | Petrol istasyonundaki gasp saniye saniye kamerada
Son dakika haber | Petrol istasyonundaki gasp saniye saniye kamerada
Son dakika haber | Petrol istasyonundaki gasp saniye saniye kamerada
Son dakika haber | Petrol istasyonundaki gasp saniye saniye kamerada
Son dakika haber | Petrol istasyonundaki gasp saniye saniye kamerada
Son dakika haber | Petrol istasyonundaki gasp saniye saniye kamerada
Son dakika haber | Petrol istasyonundaki gasp saniye saniye kamerada
Son dakika haber | Petrol istasyonundaki gasp saniye saniye kamerada
Son dakika haber | Petrol istasyonundaki gasp saniye saniye kamerada
Son dakika haber | Petrol istasyonundaki gasp saniye saniye kamerada
Son dakika haber | Petrol istasyonundaki gasp saniye saniye kamerada

Petrol, Seyhan, Adana, Gasp, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Petrol istasyonundaki gasp saniye saniye kamerada - Son Dakika


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