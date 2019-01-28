Son Dakika Haberleri: Peugeot Türkiye, 2019’dan umutlu

Peugeot Türkiye, 2019’dan umutlu

20 dakika önce

2019 için birçok markadan daha iyimser olduklarını vurgulayan İbrahim Anaç, "520 bin adetlik toplam satış öngördüğümüz pazarda, markamız yüzde 5 pazar payı hedefliyor" dedi.

Peugeot Türkiye, 2019’dan umutlu, System.String[]
2019 için birçok markadan daha iyimser olduklarını vurgulayan İbrahim Anaç, "520 bin adetlik toplam satış öngördüğümüz pazarda, markamız yüzde 5 pazar payı hedefliyor" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:10 

Ekonomi
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