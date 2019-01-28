Peugeot Türkiye, 2019’dan umutlu
20 dakika önce
2019 için birçok markadan daha iyimser olduklarını vurgulayan İbrahim Anaç, "520 bin adetlik toplam satış öngördüğümüz pazarda, markamız yüzde 5 pazar payı hedefliyor" dedi.
2019 için birçok markadan daha iyimser olduklarını vurgulayan İbrahim Anaç, "520 bin adetlik toplam satış öngördüğümüz pazarda, markamız yüzde 5 pazar payı hedefliyor" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:10
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