Pezeşkiyan ve Bin Selman'dan İlişkiler Üzerine Görüşme

27.01.2026 20:24
İran ve Suudi Arabistan liderleri, bölgesel güvenlik ve tehditleri görüştü, işbirliği vurgulandı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ABD'nin tehditleri ve bölgesel güvenlik ile ikili ilişkileri görüştü.

İran Cumhurbaşkanlığının yazılı açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Pezeşkiyan, ülkede binlerce kişinin hayatını kaybettiği olaylarda ABD ve İsrail'in desteklediği bazı grupların çok sayıda sivil ve güvenlik görevlisini öldürdüğünü, kamuya ait alanlar, yardım ekipmanları, pazar yerleri ile ibadethanelerde de ciddi hasara yol açtığını belirterek, İran'ı istikrarsızlığa sürüklemeyi amaçladıklarını ancak toplumun tepkisiyle bu hedeflerin gerçekleşmesinin engellendiğini söyledi.

Son gelişmeler sırasında İran'a destek veren İslam ülkelerine, özellikle Suudi Arabistan'a teşekkür eden Pezeşkiyan, şu ifadeleri kullandı:

"Amerikalıların tehditleri ve psikolojik operasyonları bölgenin güvenliğini bozmayı amaçlamaktadır ve onlar için istikrarsızlıktan başka bir sonuç vermeyecektir. İslam ülkelerinin birliğinin ve beraberliğinin bölgede kalıcı güvenlik, istikrar ve barışı garanti ettiğine inanıyorum ve bu nedenle İslam ülkelerindeki değerli kardeşlerimizin bu konudaki rolü çok önemlidir."

Batılı ülkelerin İran'ın yeniden müzakere masasına dönmesi gerektiğine yönelik açıklamalarına da değinen Pezeşkiyan, "Dünyanın gözü önünde bize askeri saldırıda bulunan Amerikalılarla müzakere ediyorduk. Avrupa ülkeleriyle etkileşim halinde bir anlaşmaya ve sonuca vardık ancak bunu bozan Amerikalılar oldu. Onların bakış açısına göre, müzakere ve etkileşim, 'biz söyleriz, siz uygularsınız' anlamına gelir ve buna diyalog denmez." değerlendirmesinde bulundu.

Pezeşkiyan, İran'ın uluslararası hukuk çerçevesinde, ulusal haklarını koruyarak barışa ve çatışmaların önlenmesine yönelik girişimlere açık olduğunu vurguladı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ise bölgesel istikrar ve güvenliğin sağlanması ile ülkelerin kalkınmasının Suudi Arabistan'ın öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, İslam ülkelerinin dayanışması ve birliğinin büyük önem taşıdığını kaydetti.

Bin Selman, "İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik her türlü saldırganlığı, tehdidi veya gerilim oluşturulmasını kabul edilemez buluyoruz. Suudi Arabistan, kalıcı barış ve güvenliğe ulaşmak için İran ve bölgedeki diğer ülkelerle kapsamlı işbirliğine hazırdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
