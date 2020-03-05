PFDK'dan Yeni Malatyasporlu Hadebe'ye 3 maç ceza - Son Dakika
Son Dakika Spor PFDK'dan Yeni Malatyasporlu Hadebe'ye 3 maç ceza - Son Dakika Spor

PFDK'dan Yeni Malatyasporlu Hadebe'ye 3 maç ceza

6 saat önce

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Denizlispor maçında kırmızı kart gören Hadebe'ye 3 maç ceza verdi.

PFDK'dan Yeni Malatyasporlu Hadebe'ye 3 maç ceza, System.String[]

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Denizlispor maçında kırmızı kart gören Hadebe'ye 3 maç ceza verdi.


PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:


"Yeni Malatyaspor Kulübü sporcusu Teenage Lingani Hadebe'nin, 01.03.2020 tarihinde oynanan Denizlispor- Yeni Malatyaspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,


Antalyaspor Kulübü'nün, 29.02.2020 tarihinde oynanan Antalyaspor- Fenerbahçe Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, 1. güvenlik bariyeri dahilinde yayıncı kuruluş haricinde röportaj verilmesinden dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatının 8/13. maddesi uyarınca 150 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,


Aynı müsabakada Antalyaspor Kulübü kaleci antrenörü Şakir Özkayımoğlu'nun, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 26 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,


Aynı müsabakada Antalyaspor Kulübü antrenörü İbrahim Dağaşan'ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,


Aynı müsabakada Antalyaspor Kulübü antrenörü İbrahim Dağaşan'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,


Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün, 02.03.2020 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir - Gaziantep FK Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan batı tribünü batı VİP üst D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,


Kayserispor Kulübü'nün, 02.03.2020 tarihinde oynanan Kayserispor-Göztepe Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu kuzey tribünü kuzey alt D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,


Galatasaray'ın, 01.03.2020 tarihinde oynanan Galatasaray - Gençlerbirliği Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, Sportif Ekipman Talimatına aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,


Ümraniyespor Kulübü'nün, 01.03.2020 tarihinde oynanan Ümraniyespor- Bursaspor TFF 1. Lig müsabakasında, misafir takım temsilcisinin talebi ve TFF temsilcisinin izni olmadan sahanın sulanmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,


Bursaspor Kulübü sporcusu Abdullahı Shehu'nun, 01.03.2020 tarihinde oynanan Ümraniyespor-Bursaspor TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,


Altay Kulübü'nün, 01.03.2020 tarihinde oynanan Altay- Altınordu TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 12 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu numaralı batı A1 E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,


Aynı müsabakada Altay Kulübü kaleci antrenörü Mustafa Gedik'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,


Eskişehirspor Kulübünün, 29.02.2020 tarihinde oynanan Eskişehirspor-Akhisarspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 18 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu batı alt tribünü 106 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,


Bursaspor Kulübü'nün, resmi internet sitesinden sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 55 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,


Bursaspor Kulübü başkanı Mesut Mestan'ın, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına karar verildi." - İSTANBUL

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 07:20 Kaynak: İHA
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YORUMLAR (1)
  • adsız: profesyonel disiplin kurulunun bu kararını kınıyorum profesyonel disiplin kurulu bu karrar ile futboldan anlamadığını göstermiştir Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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