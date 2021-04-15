PFDK'dan Donk'a 2 maç ceza

Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nca (PFDK) 2 resmi müsabakadan men cezası aldı.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:"1- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü idarecisi ERDAL SARILAR'ın, 11.04.2021 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Süper Lig müsabakasında, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 35.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü sporcusu HAKAN ARSLAN'ın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü görevlisi ERKAN BİÇER'in, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,2- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü kaleci antrenörü BEKİR ARPACI'nın, 11.04.2021 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Süper Lig müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-2, 35/4. ve 12. maddeleri uyarınca 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,3- GALATASARAY A.Ş. hakkında, 10.04.2021 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Süper Lig müsabakasında, mensubunun neden olduğu saha olayları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu RYAN HENK DONK'un, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,4- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, 10.04.2021 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasında, mensuplarının Stadyum Yerleşim Planına aykırı şekilde hareket etmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)Dosyanın tefrik edilerek, aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. ve ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. görevlisi YASİN İPEK hakkındaki diğer disiplin ihlalleri ile ilgili incelemenin devamına,5- HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübünün, 11.04.2021 tarihinde oynanan HES KABLO KAYSERİSPOR-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Süper Lig müsabakasında, protokol tribününde yer alan mensubunun neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübünün, Covid-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,6- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübünün, 10.04.2021 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig müsabakasında, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)7- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübünün, 11.04.2021 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig müsabakasında, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 48.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)Aynı müsabakada BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübünün, protokol tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü başkanı ÖMER DÜZGÜN'ün, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/3-b maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."
Kaynak: DHA
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