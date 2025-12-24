ABD'de yaşlı bakım evinde patlama: 2 ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

ABD'de yaşlı bakım evinde patlama: 2 ölü

Haberin Videosunu İzleyin
ABD\'de yaşlı bakım evinde patlama: 2 ölü
24.12.2025 08:16  Güncelleme: 10:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
ABD\'de yaşlı bakım evinde patlama: 2 ölü
Haber Videosu

Philadelphia'daki bir yaşlı bakım evinde gerçekleşen patlamalarda 2 kişi öldü, 5 kişiden haber yok.

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kenti yakınlarındaki bir yaşlı bakım evinde meydana gelen patlamalarda ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi. ABD'li yetkililer, Philadelphia yakınlarındaki bir yaşlı bakım evinde meydana gelen patlamalara ve yangına ilişkin açıklama yaptı.

5 KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR

Görevlilerin gaz sızıntısını kontrol ettiği sırada kısa aralıklarla 2 patlama meydana geldiğini ifade eden yetkililer, ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yetkililer, patlama sonucu binanın bir kısmının yıkıldığını, 5 kişiden de haber alınamadığını bildirdi.

Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

Philadelphia, Acil Durum, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de yaşlı bakım evinde patlama: 2 ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray’a 55 milyon euroluk yıldız Galatasaray'a 55 milyon euroluk yıldız
Rusya ülkenin başkentini 650 İHA ve 30 füzeyle vurdu Rusya ülkenin başkentini 650 İHA ve 30 füzeyle vurdu
Kutupları aratmayan köy 2 ay boyunca güneşe hasret kalıyorlar Kutupları aratmayan köy! 2 ay boyunca güneşe hasret kalıyorlar
İşte salonun karıştığı Barış Boyun davasında verilen cezalar İşte salonun karıştığı Barış Boyun davasında verilen cezalar
Fuhuştan tutuklanan fenomen Cihan Şensözlü’nün ifadesi ortaya çıktı Fuhuştan tutuklanan fenomen Cihan Şensözlü'nün ifadesi ortaya çıktı
Kayseri’de oyun salonunda cinayet Kayseri'de oyun salonunda cinayet

10:15
Türkiye’nin 50 yıllık dev şirketi üretime ara veriyor
Türkiye'nin 50 yıllık dev şirketi üretime ara veriyor
09:54
Libya askeri heyetini taşıyan uçağın kara kutusuna ulaşıldı
Libya askeri heyetini taşıyan uçağın kara kutusuna ulaşıldı
09:17
Sadettin Saran’ın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Sadettin Saran'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu
09:04
Ticaret Bakanlığı’ndan yeni asgari ücret sonrası zam uyarısı
Ticaret Bakanlığı'ndan yeni asgari ücret sonrası zam uyarısı
08:44
Türkiye’nin dev zincir marketi, katılım bankası kuruyor
Türkiye'nin dev zincir marketi, katılım bankası kuruyor
07:59
MEB, fenomen öğretmenler için harekete geçti Ağır cezalar yolda
MEB, fenomen öğretmenler için harekete geçti! Ağır cezalar yolda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2025 10:30:15. #7.13#
SON DAKİKA: ABD'de yaşlı bakım evinde patlama: 2 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.