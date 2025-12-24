ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kenti yakınlarındaki bir yaşlı bakım evinde meydana gelen patlamalarda ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi. ABD'li yetkililer, Philadelphia yakınlarındaki bir yaşlı bakım evinde meydana gelen patlamalara ve yangına ilişkin açıklama yaptı.
Görevlilerin gaz sızıntısını kontrol ettiği sırada kısa aralıklarla 2 patlama meydana geldiğini ifade eden yetkililer, ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yetkililer, patlama sonucu binanın bir kısmının yıkıldığını, 5 kişiden de haber alınamadığını bildirdi.
Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Son Dakika › Güncel › ABD'de yaşlı bakım evinde patlama: 2 ölü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?