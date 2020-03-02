'Pi Home'a tasarım ödülü - Son Dakika
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'Pi Home'a tasarım ödülü

6 saat önce

Yeni nesil çalışma kültürüne yönelik tasarlanan ev-ofis ürünü Pi Home, iF Design Award 2020'de ödül kazandı.

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Yeni nesil çalışma kültürüne yönelik tasarlanan ev-ofis ürünü Pi Home, iF Design Award 2020'de ödül kazandı.


Dünyanın en eski ve saygın tasarım yarışmalarından biri olarak kabul gören iF Design Award'ın bu yıl 68'incisi gerçekleşti. Dünyanın her yerinden gelen, alanında bağımsız 78 uluslararası uzman jürinin, 21-23 Ocak 2020 tarihleri arasında Almanya'nın Hamburg kentinde bir araya geldiği yarışmada, 56 ülkeden 7 bin 298 katılımcı yer aldı.


Ürün, iletişim, ambalaj, hizmet tasarımı, mimarlık ve iç tasarım disiplinlerinden ödül alan bin 453 tasarım 4 Mayıs 2020'de Berlin'de gerçekleşecek ödül gecesinde onurlandırılacak. Ofis mobilyası kategorisinde ödül alan Pi Home, iF Design Award kapsamında, Berlin Design Week'de sergilenecek.


Eve uyum sağlayan doğal ve çevreci çalışma masası


Bürotime'ın, geliştirdiği Pi Home; doğal ahşap malzemesi ve fonksiyonel detaylarıyla, şık ve çevreci bir görsel dil oluşturuyor. Kullanıldığı her mekana değer katan, zamansız tasarım çizgisiyle güncelliğini koruyan Pi Home, masif gövdesi ve renkli aksesuarları ile ev dekorasyonuna kusursuz uyum sağlıyor. El işçiliği ile şekillendirilmiş masif ahşap strüktürün yalın ve akışkan formu, yansıtılmak istenen zarif ve modern tasarım dilini vurgulayarak sıcak bir hava oluştururken; cepli askılık, pano, kalemlik ve diğer masa üstü aksesuarlarıyla fonksiyonelliği en üst noktaya taşıyor. - İSTANBUL

Almanya, Pi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:32 Kaynak: İHA
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