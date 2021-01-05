Pikap dereye uçtu, yardımına vatandaşlar koştu - Son Dakika

Pikap dereye uçtu, yardımına vatandaşlar koştu

05.01.2021 10:37
Pikap dereye uçtu, yardımına vatandaşlar koştu, System.String[]

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu pikap dereye uçtu, yardımını ise vatandaşlar koştu.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu pikap dereye uçtu, yardımını ise vatandaşlar koştu.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Kavacık Köyü Gülbelen mevkiin de meydana geldi. Kavacık köyünden Karacaören köyü istikametine giden F.S. idaresinde pikap tarzı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Kazada sürücünün burnu bile kanamadı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Dereye uçan otomobil jandarma ekipleri ve vatandaşların yardımıyla dereden çıkarıldı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Pikap dereye uçtu, yardımına vatandaşlar koştu
Pikap dereye uçtu, yardımına vatandaşlar koştu

Koyulhisar, Jandarma, Sivas, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pikap dereye uçtu, yardımına vatandaşlar koştu - Son Dakika


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