Piknik Tüpü Patladı: 3 Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evde kullanılan piknik tüpünden sızan gazın elektrik kıvılcımıyla patlaması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı, evde büyük hasar oluştu.
Selahattin Eyyübi Mahallesi'ndeki evde piknik tüpünden sızan gaz patlamaya yol açtı. Patlamanın şiddetiyle evin bazı duvarları yıkılırken, evde bulunan Halime (16), Nimet (45) ve Türkiye Tekin (79) yaralandı.
Patlama sonucu vücutlarında yanıklar oluşan yaralılar, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
