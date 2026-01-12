Pınar Bulunmaz İçin Adalet Mücadelesi

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Eşi ile tartışması sırasında hayatını kaybeden Pınar Bulunmaz'ın şüpheli ölümüne ilişkin davanın beşinci duruşması öncesinde abi Erdal Sevim çağrıda bulunarak, "Bu yolda, bu mücadelede adalete sahip çıkabilmek için toplumun, kamuoyunu desteğine ihtiyacımız var. Pınar'ın adaletinin artık sağlanmasını istiyoruz" dedi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan Pınar Bulunmaz, 22 Şubat 2024'te evli olduğu Rıdvan Bulunmaz ile aracının içinde tartıştıktan sonra ateşli silah yaralanması sonucunda şüpheli şekilde hayatını kaybetti.

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı "eşi kasten öldürmek" suçundan soruşturma başlattı. İddiaya göre, kavga sırasında Rıdvan Bulunmaz'a ait tabancanın ateş alması sonucu kendisi ve eşi yaralandı.

Tanık ifadesiyle serbest bırakılmıştı

Yakınları tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Pınar Bulunmaz, kurtarılamadı. Sanık Rıdvan Bulunmaz ise önce tutuklandı, üç ay sonra sol el svabında atış artığı tespit edilmesine rağmen tanık ifadesiyle serbest bırakıldı.

"Ölüm intihar ile açıklanamaz" değerlendirmesi

Dosyaya geçtiğimiz aylarda Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından hazırlanan mütalaa raporu girdi.

Raporda, Bulunmaz'ın intihar etmediği kaydedilerek, "Olayın seyri, mağdurun ruhsal durumu ve davranış örüntüsü değerlendirildiğinde; gerek klasik anlamda gerekse psikolojik etkiyle yönlendirilmiş intihar senaryolarının bu vakada geçerli olmadığı, ölümün, intihar ile açıklanamaz nitelikte olduğu" değerlendirmesi yapıldı.

Sanık 16 ay sonra yeniden tutuklandı

Son duruşmada Mahkeme heyeti, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller olması, sanığın delilleri karartma ve kaçma şüphesinin bulunması ve adli kontrol tedbirlerinin de yetersiz kalacağı gerekçesiyle sanık Rıdvan Bulunmaz'ı tutuklamıştı.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Pınar Bulunmaz'ın abisi Erdal Sevim, kardeşinin olay günü, eşi ile telefonda yaşadığı tartışma sonrasında evden kaçarak uzaklaşmaya çalıştığını belirtti.

Erdal Sevim, "Ancak sanık tarafından takip edilerek zorla arabaya bindirilip sanığın kendisine ait beylik silahıyla hayattan koparıldı. 'Eşe karşı kasten öldürme suçlamasıyla açılan soruşturmada sanık eş tutuklanarak cezaevine gönderilmiş 3 ay sonra tanıkların beyanlarıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Süreç içerisinde dosyaya giren beyanlar, raporlara rağmen sanığın tutuksuzluk hali devam edip 3'üncü duruşma sonrasında mahkeme heyetinin değişmesiyle birlikte yeni gelen mahkeme heyetinin vermiş olduğu ara kararla beraber keşfin tekrarlanması istenmişti. Ayrıntılı bir şekilde yapılan keşifte sanığın, tanıkların yalan beyanları, kurguları, çelişkileri net bir şekilde ortaya çıkmış ve görülmüştür. 8 Ekim'de yapılan 4'üncü duruşmada 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan sanık 16 ay sonra tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi" dedi.

"Desteğe ihtiyacımız var"

Sevim, Siverek 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 14 Ocak'ta görülecek beşinci duruşma öncesinde kardeşi için adelet istediklerini belirterek, "Pınar'ın adaletinin artık yerine gelmesini bekliyoruz. Bu yolda, bu mücadelede adalete sahip çıkabilmek için toplumun, kamuoyunu desteğine ihtiyacımız var. Adalete sahip çıkacak, gönüllü, yürekli adalete inan herkesi yanımızda görmek bizi mutlu edecektir. Pınar'ın adaletinin artık sağlanmasını istiyoruz" diye konuştu.