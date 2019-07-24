Pınar Çocuk Tiyatrosu Ödemiş'te

Pınar Çocuk Tiyatrosu, Ödemiş
ilçesinde "Oyun Makinesi" adlı oyunu sergiledi.
Yaz turnesi kapsamında Bademli
Mahallesi'nde sergilenen tiyatro oyunu, çocukların büyük beğenisini topladı. Açık havada ücretsiz izlenen oyunu, çevre mahallelerden gelen çocuk ve aileleri de izledi.
"Oyun Makinası" adlı tiyatroda, seksek, ip atlama, körebe, köşe kapmaca gibi unutulan çocuk oyunları anlatılıyor. Pınar Süt
Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı
, çocuklara tiyatro sevgisini aşılamayı hedeflediklerini söyledi.
Her oyunda çocukların kültürel ve kişisel gelişimine katkıda bulunmaya çalıştıklarını ifade eden Yiğitbaşı, "1987 yılından bu yana 3 milyondan fazla çocuğu
tiyatroyla buluşturduk. 32 yıl önce ilk turnemizde yine köylerde çocuklarımızla bir araya gelmiştik. Tiyatro sahnesi olmayan köylere, hayatında
tiyatro görmemiş çocuklara tiyatroyu götürüyor olmaktan, onların sevinçlerini
gözlerinde görmekten ötürü duygulu ve gururluyuz." ifadelerini kullandı.