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Pınarhisar'da anasınıfının ihtiyaçları karşılandı - Son Dakika

Pınarhisar'da anasınıfının ihtiyaçları karşılandı

10.02.2022 09:04
Pınarhisar'da anasınıfının ihtiyaçları karşılandı

Pınarhisar ilçesine bağlı Yenice köyünde açılan anasınıfının ihtiyaçları, Kaymakamlık ve Belediye tarafından karşılandı.

Pınarhisar ilçesine bağlı Yenice köyünde açılan anasınıfının ihtiyaçları, Kaymakamlık ve Belediye tarafından karşılandı.

Kaymakam Mehmet Kılıç ile Belediye Başkanı İhsan Talay, Yenice köyü muhtarlık binasında kurulan ana sınıfını ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

Kılıç ve Talay, veli ve öğretmenlerin taleplerini dinledi.

Talay, konuşmasında, öğrencilerin geleceğe emin adımlarla hazırlandığını belirtti.

Eğitim ve öğretime büyük önem verdiklerini ifade eden Talay, "Bugünün minikleri, yarının büyükleri olacaklar. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların en iyi şekilde eğitim almaları için ne gerekiyorsa yapıyoruz ve yapacağız inşallah. Gelişen, üreten ve yarışan bir Pınarhisar gençliği için aşkla çalışıyoruz." diye konuştu.

Öte yandan anasınıfının ihtiyaçları, Kaymakamlık ve Belediye tarafından karşılandı.

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Mehmet Kılıç, Kaymakamlık, İhsan Talay, Muhtarlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pınarhisar'da anasınıfının ihtiyaçları karşılandı - Son Dakika


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