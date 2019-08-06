Pinto yeniden MKE Ankaragücü'nde
59 dakika önce
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Portekizli sol bek Tiago Pinto'yu yeniden kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 06:43 Kaynak: AA
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü
, Portekizli sol bek Tiago
Pinto'yu yeniden kadrosuna kattı.
Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, Pinto ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Pinto, "Tekrar Ankaragücü'nde bulunmaktan dolayı mutluyum. Bir an önce sahaya çıkmak istiyorum. Taraftarlarımıza sevgilerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.
İmza töreninde kulüp genel müdürü Seyit Ali Doğan
ve Pinto'nun yetkilisi Erdem Karagöl
de yer aldı.
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