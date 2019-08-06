Son Dakika Haberleri: Pinto yeniden MKE Ankaragücü'nde
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Pinto yeniden MKE Ankaragücü'nde

59 dakika önce

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Portekizli sol bek Tiago Pinto'yu yeniden kadrosuna kattı.

Pinto yeniden MKE Ankaragücü'nde, System.String[]
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Portekizli sol bek Tiago Pinto'yu yeniden kadrosuna kattı.
Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, Pinto ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Pinto, "Tekrar Ankaragücü'nde bulunmaktan dolayı mutluyum. Bir an önce sahaya çıkmak istiyorum. Taraftarlarımıza sevgilerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.
İmza töreninde kulüp genel müdürü Seyit Ali Doğan ve Pinto'nun yetkilisi Erdem Karagöl de yer aldı.
MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Tiago, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 06:43 Kaynak: AA
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