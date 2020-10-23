Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,23 azalışla 1.195,56 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,76 puan değer kaybetti. Dün 1.198,32 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 2,05 puan ve yüzde 0,17 artarak 1.200,38 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.190,89 ve en yüksek 1.204,55 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,07, teknoloji endeksi yüzde 0,80, hizmetler endeksi yüzde 0,31 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,21 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 50'si yükseldi, 47'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Şişecam, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Garanti Bankası, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Alkim Alkali Kimya oldu.

Altının onsu 1.909,21 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 13,61, bileşik getirisi yüzde 14,07 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1847, sterlin/dolar paritesi 1,3083 ve dolar/yen paritesi 104,63 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,9660 liradan, avro 9,4380 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.909,21 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,41 yükselişle 42,88 dolardan işlem görüyor.