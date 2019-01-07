Son Dakika Haberleri: Piyasalarda Gün Sonu

Piyasalarda Gün Sonu

42 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.120,27 puan artışla 89.951,09 puandan kapandı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.120,27 puan artışla 89.951,09 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 613,92 puan ve yüzde 0,69 artarak 89.444,74 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 705,42 puan ve yüzde 0,79 değer kazanarak 89.536,24 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 89.280,82 puanı, en yüksek 90.227,88 puanı gören endeks, önceki kapanışa göre yüzde 1,26 değer kazanarak 89.951,09 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,33, teknoloji endeksi yüzde 0,19, hizmetler endeksi yüzde 1,49 ve sanayi endeksi de yüzde 0,92 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.497,42 puan ve yüzde 1,34 artarak 112.893,95 puandan kapandı. İşlem gören 519 hisse senedinin 239'u prim yaptı, 124'ü geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Kardemir (D) ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.291,75 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.291,75 dolardan işlem görüyor.


Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre 0,69 azalışla 223 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,3559 lira, satışta 5,3774 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,4050 lira, satışta 5,4267 lira olarak belirlemişti.


Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 18,73'ten, bileşik getirisi de yüzde 19,61'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1470, sterlin/dolar paritesi 1,2780, dolar/yen paritesi de 108,37 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 58,12 dolardan işlem görüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 06:21 Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
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