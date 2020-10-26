Son dakika haber! (İSTANBUL - Özel) Pizza siparişi verip cep telefonu çalan hırsız kamerada - Son Dakika

Son dakika haber! (İSTANBUL - Özel) Pizza siparişi verip cep telefonu çalan hırsız kamerada

26.10.2020 10:11

Edinilen son dakika haberine göre (İSTANBUL - Özel) Pizza siparişi verip cep telefonu çalan hırsız kamerada Kadıköy'de bir şahıs pizza siparişi verdikten sonra çalışanın cep telefonunu çaldı Kadıköy'de şapkalı ve cerrahi maskeli bir şahıs, pizza siparişi verdikten sonra içeride beklediği esnada tezgahta duran 4 bin lira...

(İSTANBUL - Özel) Pizza siparişi verip cep telefonu çalan hırsız kamerada

Kadıköy'de bir şahıs pizza siparişi verdikten sonra çalışanın cep telefonunu çaldı

İSTANBUL - Kadıköy'de şapkalı ve cerrahi maskeli bir şahıs, pizza siparişi verdikten sonra içeride beklediği esnada tezgahta duran 4 bin lira değerindeki cep telefonunu kaşla göz arasında çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, çalışan ise hırsızdan şikayetçi oldu.

Olay, geçtiğimiz 8 Ekim Perşembe günü saat 20.00 sıralarında Kağıthane Caferağa Mahallesi'ndeki bir pizzacı da meydan geldi. Edinilen bilgiye göre şapkalı ve cerrahi maskeli kimliği belirsiz bir şahıs, sokak üzerindeki pizzacıya girerek sipariş verdi.

Telefonun ilk taksitini bile ödememiş

Siparişin ardından 10 dakika bekleyen şahıs, iki erkek çalışanın işyerinden çıkmasını bekledi. Bir süre sonrası iki çalışanın dışarıyı çıkmasını fırsat bilen şahıs, üçüncü çalışanın da pizza ile uğraşmasını fırsat bilerek tezgahın üstünde duran 4 bin lira değerindeki cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı. Şahıs ardından markete sigara almaya gidiyorum diyerek işyerinden ayrılarak kayıplara karıştı. Çalışan telefonunu geçen hafta taksitle aldığı ve ilk taksitini bile ödeyemediği ortaya çıktı.

Çalışan polise şikayetçi oldu

Olayın ardından telefonunu bulamayan çalışan, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Görüntüleri inceleyen çalışan telefonunun pizza siparişi veren şahsın çaldığını tespit etti. Bunun üzerine çalışan kayıtlarla birlikte polise şikayette bulundu. Görüntüleri incelemeye alan polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika haber! (İSTANBUL - Özel) Pizza siparişi verip cep telefonu çalan hırsız kamerada
Son dakika haber! (İSTANBUL - Özel) Pizza siparişi verip cep telefonu çalan hırsız kamerada
Son dakika haber! (İSTANBUL - Özel) Pizza siparişi verip cep telefonu çalan hırsız kamerada
Son dakika haber! (İSTANBUL - Özel) Pizza siparişi verip cep telefonu çalan hırsız kamerada

Kağıthane, Hırsızlık, Kadıköy, Ekim, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! (İSTANBUL - Özel) Pizza siparişi verip cep telefonu çalan hırsız kamerada - Son Dakika

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