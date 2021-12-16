PKK'lı teröristlerin Kayseri'deki hain saldırısı unutulmuyor - Son Dakika

RAMAZAN KAYA/FERHAT KAYHAN - Kayseri'de 5 yıl önce 15 askerin şehit olduğu, 54 askerin de yaralandığı terör saldırısının acısı yüreklerdeki tazeliğini koruyor.

1. Komando Tugay Komutanlığında görevli askerlerin çarşı iznine çıkışı sırasında 17 Aralık 2016'da halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Onbaşı Ahmet Taş'ın Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde yaşayan babası Osman Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her cuma oğlunun mezarını ziyaret ederek dua okuduğunu söyledi.

Saldırının bazı faillerinin hak ettikleri cezayı almalarının acılarını bir nebze olsun dindirdiğini belirten Taş, şöyle konuştu:

"Şehit oğlumuzun bu yıl beşinci şehadet yılı. Acılarımız ilk günkü gibi taze, hiçbir şekilde yavrumuzu unutamıyoruz. Aralık ayı geldiğinde yüreğimize bir sızı düşüyor. Her cuma günü oğlumun kabrini ziyaret ediyoruz, dua okuyoruz. Yavrumuz her zaman kalbimizde, ruhumuzda ve gönlümüzde, onu unutamıyoruz. Allah, vatanımızın ve milletimizin birlik ve beraberliğini bozmasın. Şehit haberleri geldiğinde bizler de çok üzülüyoruz. İnşallah bunlar bir gün son bulur. Allah, şehitlerimizin ailelerine sabır versin."

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz ise terör saldırısını unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

Saldırının, ülkeyi parçalamak isteyen şer odaklarının oyunlarıyla kurulmuş bir tuzak olduğuna dikkat çeken Yavuz, askerleri hedef alan saldırı ile Türkiye'ye bir mesaj verilmek isteyenlerin amaçlarına ulaşamadığını belirtti.

1. Komando Tugay Komutanlığının yurt içinde ve dışında birçok başarılı operasyona imza attığını vurgulayan Yavuz, şöyle konuştu:

"1. Komando Tugayı'na bölgede (Tugayın operasyona katıldığı bölgeler) yapamadıkları hainliğin savunmaz askerlerimize yapılması bizleri derinden üzmüştü ama biz millet olarak yine birlikteliğimizi gösterdik. Millet olarak uyanık olmazsak dış güçler ve içimizdeki hainler, ülkemizin huzurunu kaçırmak için yine boy göstereceklerdir. Siyaset dışı olarak birlik ve beraberlik içinde hareket etmemiz lazım."

Özellikle son yıllarda yürütülen etkin mücadele ve başarılı operasyonlarla terör örgütüne büyük darbe vurulduğuna dikkat çeken Yavuz, şehit aileleri ve gaziler olarak kanlarının son damlasına kadar devletin yanında her zaman göreve hazır olduklarını kaydetti.

"Vatan ve millet sevgisi bize hep yol haritası olacak"

Saldırıya ilişkin davanın müdahil avukatlarından da olan AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ramazan Bedir de terör saldırısıyla ilgili ana davada karar çıktığını, faillerin cezalandırıldığını ve dosyanın Yargıtayda incelendiğini söyledi.

Terör saldırısının faillerinden Ferhat Tekiner'in yakalanması ve onun ifadeleri doğrultusunda gözaltına alınan 4 sanık hakkında açılan ek davanın ise Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ettiğini aktaran Bedir, sağduyulu meslektaşları ile davayı takip ettiklerini anlattı.

Şehit yakınlarının müdafiliğini üstlendiklerini dile getiren Bedir, gelişmeleri hassasiyetle takip ettikleri, davanın yakın zamanda karara bağlanacağını anlattı.

Duruşmaları gazilerin de takip ettiğini, onların milli heyecanını görüp gururlandığını vurgulayan Bedir, "Çünkü onlardaki heyecan, azim, vatan ve millet sevgisi bize hep yol haritası olacak. Ne olursa olsun biz şehit yakınlarımızın yanındayız. Devletimizin, milletimizin, Cumhurbaşkanımızın yanındayız." diye konuştu.

Terör örgütünün, bu tür hain saldırılarla toplumda korku yaratmayı amaçladığına işaret eden Bedir, şunları kaydetti:

"Bu saldırı ile korku oluşturmaya çalışıyorlar ama korkmuyoruz. Daha da üstüne gideceğiz, bunların kökünü kazıyacağız. Planladıkları tüm oyunlara devletimiz hiçbir zaman fırsat vermeyecektir. Büyük, güçlü, tam bağımsız Türkiye yolunda ne olursa olsun bunlara fırsat vermeyeceğiz. O şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Her gün terörün kökü kazınıyor. Bu konuda en ufak bir endişem yok."