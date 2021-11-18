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PKK'nın sözde kurucularından Ali Haydar Kaytan etkisiz hale getirildi - Son Dakika

PKK'nın sözde kurucularından Ali Haydar Kaytan etkisiz hale getirildi

18.11.2021 11:41

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristlerin içerisinde PKK/KCK'nın sözde kurucularından "Fuat" kod adlı Ali Haydar Kaytan'ın da bulunduğu belirlendi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristlerin içerisinde PKK/KCK'nın sözde kurucularından "Fuat" kod adlı Ali Haydar Kaytan'ın da bulunduğu belirlendi. Kaytan'ın ölümünün örgütten kopmaların önüne geçmek ve teröristlerin moralini yüksek tutmak amacıyla gizli tutulduğu ortaya çıktı.

Bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın "Benden sonra örgütte sözü geçecek kişi odur" dediği PKK/KCK'nın sözde kurucularından "Fuat" kod adlı Ali Haydar Kaytan, Irak'ın kuzeyinde MİT'in elde ettiği istihbarat sonucunda icra edilen operasyonla etkisiz hale getirildi. PKK/KCK'nın "ideolojik lider" olarak konumlandırdığı, örgüt kadrolarınca "mücadelenin yaşayan tarihi" olarak bilinen Kaytan, terör eylemlerine PKK'nın kuruluşundan önce Tunceli'deki asayiş olayları ile başladı. Terör örgütü elebaşı Öcalan ile terör örgütünü kurarak PKK'nın temellerini birlikte atan Kaytan, Türkiye Cumhuriyeti'nin son 44 yıldır karşı karşıya kaldığı tüm terör eylemlerine karar veren "çekirdek kadro" içerisindeki en yaşlı örgüt üyesiydi. Ayrıca "canlı bomba eylemcisi teröristlerin" seçiminde yer alan Kaytan, teröristlerin Türkiye'ye gönderilmeden önce aldıkları son ideolojik eğitimleri bizzat veriyordu.

MASUM SİVİLLERİ HEDEF ALAN EYLEMLERİN PLANLAYICILARI ARASINDAYDI

Terör örgütünün binlerce can kaybına yol açan "eylemsel stratejisini" Öcalan ile birlikte oluşturan Kaytan, 17 Şubat 2016 tarihinde Ankara Merasim Sokak'ta askeri ve sivil servis araçlarına yönelik bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 29 vatandaşın yaşamını kaybetmesi, 87 vatandaşın yaralanması, 13 Mart 2016 tarihinde Kızılay Güvenpark otobüs duraklarında bomba yüklü aracın patlatılarak sivil vatandaşların hedef alınması sonucu 36 vatandaşın yaşamını kaybetmesi, 349 vatandaşın da yaralanmasıyla sonuçlanan terör eylemlerinin talimatını verdi. MİT'in hedefinde olan ve son dönemde "KCK Yürütme Konseyi Üyesi" ve "Bilim ve Aydınlanma Komitesi lideri" olarak konumlandırılan Kaytan, operasyon endişesi nedeniyle sürekli yer değiştiriyordu. Türkiye tarihinin en uzun soluklu operasyonlarından biri olan Ali Haydar Kaytan'ın etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışma, MİT tarafından birbirinden farklı istihbari bilgilerin bir araya getirilmesi sonucunda MİT-TSK koordinesiyle gerçekleştirildi. Güvenlik kaynakları, operasyona katılım sağlayan unsurların güvenliğini ve mevcut operasyonların gizliliğini korumak adına operasyona ilişkin detayların kamuoyu ile paylaşılmayacağını dile getirdi.

MURAT KARAYILAN VE CEMİL BAYIK DETAYI

Ali Haydar Kaytan'ın ölümü, örgütten kopmaların önüne geçmek ve teröristlerin moralini yüksek tutmak amacıyla gizli tutuldu. Teröristin cenazesi, sadece lider kadro tarafından bilinen bir yere defnedildi. Defin işleminde yer alan örgüt kadroları ise süreç içerisinde infaz edildi. Kaytan'ın ölümü terörist Cemil Bayık ile Murat Karayılan arasında tartışmaya sebep oldu. Bayık örgütün silahlı unsurlarını "tedbirsiz" davranmakla suçlarken, Karayılan ise Kandil eteklerindeki mağaralardan çıkamayan Bayık'ı "örgüt liderlerini sürekli eleştirerek kaderine terk etmekle" suçladı.

(Utku Şimşek/İHA)

PKK'nın sözde kurucularından Ali Haydar Kaytan etkisiz hale getirildi
PKK'nın sözde kurucularından Ali Haydar Kaytan etkisiz hale getirildi
PKK'nın sözde kurucularından Ali Haydar Kaytan etkisiz hale getirildi
PKK'nın sözde kurucularından Ali Haydar Kaytan etkisiz hale getirildi
PKK'nın sözde kurucularından Ali Haydar Kaytan etkisiz hale getirildi
PKK'nın sözde kurucularından Ali Haydar Kaytan etkisiz hale getirildi
PKK'nın sözde kurucularından Ali Haydar Kaytan etkisiz hale getirildi
PKK'nın sözde kurucularından Ali Haydar Kaytan etkisiz hale getirildi
PKK'nın sözde kurucularından Ali Haydar Kaytan etkisiz hale getirildi

Ali Haydar Kaytan, Irak, TSK, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel PKK'nın sözde kurucularından Ali Haydar Kaytan etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: PKK'nın sözde kurucularından Ali Haydar Kaytan etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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