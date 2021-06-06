PKK'ya ağır darbe! - Son Dakika

Kuzey Irak'ın Metina, Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım hava destekli kara harekatı kesintisiz sürüyor. Harekatın 40. gününde etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 153'e ulaştı..

PKK'nın Metina Vadisi genel sorumlusu ve örgütün silahlı kolu HPG'nin sözde Askeri Konsey üyesi İran uyruklu Agit Rojhilat kod adlı Mouhammad Housseyin Şahbazi ile biri Suriye uyruklu diğeri Mardin nüfusuna kayıtlıiki koruması, MİT'in anlık sinyal istihbaratı üzerine gerçekleştirilen nokta hava harekatıyla öldürüldü.

20 yıldan beri PKK'nın dağ kadrosunda sorumlu olan terörist Şahbazi, aynı zamanda Şehir merkezlerinde intihar saldırıları düzenleyen kadın canlı bombaların da eğitiyordu. Terörist Şahbazi 2015-2017 yıllarında bizzat Murat Karayılan'dan aldığı talimatla DEAŞ saldırıları bahane edilerek Kerkük'ün işgaline katıldı..

Terörist başta Türkmen Cephesi partisine ait bina ve kuruluşlar olmak üzere Türkmenlerin yoğunlukta yaşadığı mahallelere yönelik birçok kanlı provokasyonda rol oynamıştı. Türkiye'nin son olarak sözde Suriye sorumlusu Nurettin Sofi'nin etkisiz hale getirilmesinin ardından Şahbazi'nin de ölümü örgütte depreme neden oldu. Herkesin birbirinden şüphelenmeye başladığı örgütte 20 sözde üst düzey yöneticisine el çektirilip yerlerine başka isimler getirildi..

Öte yandan Van'ın Başkale kırsalında da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi..

Ayrıca İçişleri Bakanlığı 2015 yılında terör örgütüne katıldığı tespit edilen bir örgüt mensubunun da ikna çalışmaları sonucunda teslim olduğu belirtildi. Böylece 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 79'a yükseldi.