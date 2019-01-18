Plastik Poşete Alternatif Bez Torba
1 saat önce
Bolu'da Mengen İlçe Halk Eğitim Merkezine devam eden kursiyerler plastik poşete alternatif olarak bez torba dikti.
Bolu
'da Mengen
İlçe Halk Eğitim Merkezine devam eden kursiyerler plastik poşete alternatif olarak bez torba dikti.
Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen çeşitli kurslara katılan kursiyerler, 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe giren yasa kapsamında alışveriş poşetlerinin ücretli olması üzerine alternatif olarak bez torba dikmeye başladı.
Üzerlerinde Mengen'i simgeleyen renk, baskı ve desenin bulunduğu bez torbaların talep olması halinde vatandaşlara satışının yapılabileceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:33 Kaynak: AA
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