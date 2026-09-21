Pluxee Türkiye çevresel yönetimini ISO 14001 ile uluslararası standarda taşıdı - Son Dakika
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Pluxee Türkiye çevresel yönetimini ISO 14001 ile uluslararası standarda taşıdı

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Pluxee Türkiye çevresel yönetimini ISO 14001 ile uluslararası standarda taşıdı
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Pluxee Türkiye, çevresel etkilerini sistematik biçimde yönetmek ve performansını sürekli geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği Çevre Yönetim Sistemi ile ISO 14001 sertifikasını aldı. Pluxee Group’un SBTi tarafından doğrulanan 2035 net sıfır hedefi doğrultusunda atılan bu adım, şirketin Türkiye’deki çevresel yönetim süreçlerini uluslararası kabul gören bir standart altında güçlendiriyor.

Pluxee Türkiye, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası’nı alarak çevresel etkilerinin yönetimine yönelik çalışmalarını uluslararası kabul gören bir yönetim sistemi standardı altında yapılandırdı.

ISO 14001 kapsamında şirket; faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etkilerin belirlenmesi, çevresel hedeflerin oluşturulması, performansın düzenli olarak takip edilmesi ve iyileştirme alanlarının belirlenmesini ortak bir çevre yönetim sistemi altında yürütüyor. Böylece çevresel hedeflerin günlük operasyonlar ve karar süreçleriyle daha sistematik biçimde ilişkilendirilmesi amaçlanıyor.

Dijital Yan Haklar ve Verimli Enerji Kullanımı ile 2035 hedefi

Pluxee Türkiye’nin çevresel yönetim yaklaşımı, Pluxee Group’un 2035 yılında net sıfıra ulaşma hedefi doğrultusunda şekilleniyor. Grubun iklim hedefleri Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) tarafından doğrulanırken, sürdürülebilirlik performansı EcoVadis ve CDP gibi bağımsız uluslararası platformlar tarafından da değerlendiriliyor. Pluxee, EcoVadis Gold derecesine ve CDP İklim Değişikliği değerlendirmesinde B skoruna sahip bulunuyor.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin katılımcıları arasında yer alan Pluxee, sürdürülebilirlik hedeflerindeki ilerlemeyi Sürdürülebilirlik Komitesi aracılığıyla çeyreklik ve yıllık bazda takip ediyor ve performans sonuçlarını Pluxee Group’un yıllık raporları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıyor.

Türkiye’de ise kağıt çeklerden dijital yan haklara geçiş, ofislerde enerji kullanımının daha verimli hale getirilmesine yönelik uygulamalar ve araç filosunun dönüşümü çevresel yönetim gündeminde takip edilen başlıklar arasında yer alıyor. ISO 14001 ile birlikte bu çalışmaların ortak hedefler doğrultusunda sistematik biçimde izlenmesi ve sürekli geliştirilmesi hedefleniyor.

Pluxee Türkiye çevresel yönetimini ISO 14001 ile uluslararası standarda taşıdı

KOBİ’lere 8 milyar avroluk iş hacmi hedefi

Pluxee’nin sürdürülebilirlik yaklaşımı çevresel hedeflerle sınırlı değil. Şirket, faaliyet gösterdiği kurumsal yan haklar ekosisteminde yarattığı ekonomik ve toplumsal değeri de sürdürülebilirlik yaklaşımının önemli bir parçası olarak ele alıyor.

Yemek kartı ekosistemi, çalışanların günlük harcamalarını lokanta, kafe ve büfe gibi geniş bir üye iş yeri ağıyla buluştururken KOBİ’lerin de düzenli müşteri ve iş hacmine erişimini destekliyor. Pluxee Group, global sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında KOBİ’lere sağlanan iş hacmini 8 milyar avro seviyesine çıkarmayı hedefliyor. Pluxee Türkiye de geniş üye iş yeri ağıyla KOBİ’leri desteklerken, farklı kampanya ve bilgilendirme çalışmalarıyla kullanıcılarını yerel işletmelerden alışveriş yapmaya yönlendiriyor.

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SON DAKİKA: Pluxee Türkiye çevresel yönetimini ISO 14001 ile uluslararası standarda taşıdı - Son Dakika
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