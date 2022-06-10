Xiaomi'nin bağımsız markası POCO, sektördeki pazar payını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Çok yakında bütçe dostu C40 modelini globale getirecek şirketin bir sonraki hedefi Çin'de Redmi K40S olarak bilinen POCO F4'ü küresel pazarlarda piyasaya sürmek. Öte yandan geçen yıl tanıtılan POCO X3 GT'nin halefi X4 GT ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
POCO X4 GT NBTC'de ortaya çıktı
Temmuz 2021'de tanıtılan, dönemin amiral gemisi telefonlarına doğrudan rakip olarak lanse edilen POCO X3 GT'nin halefi hakkında yeni bilgiler geldi. POCO X4 GT, 22041216G model numarasıyla NBTC sitesinde göründü.
Cihaz, daha önce IMDA ve BIS veri tabanlarında da ortaya çıktı. Hatta modelin MediaTek Dimensity 8100 işlemcinden güç alacağı söyleniyor. TSMC'nin 5 nm fabrikasyon sürecinden geçen yonga seti; dört adet 2.85 GHz ARM Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G610 MC6 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.
Sızıntılar bir kez daha doğru çıktı: İşte POCO F4!
Akıllı telefonun teknik özellikleriyle ilgili eldeki bilgiler kısıtlı. Ancak 6.6 inç LCD panel ve 5.000 mAh pilin yanı sıra Android 12 işletim sistemiyle geleceğini söyleyebiliriz. Bunun dışında bugüne dek ortaya çıkan sızıntılar, cihazın geçen ay Çin'de tanıtılan Redmi Note 11T Pro'nun yeniden markalanmış sürümü olduğu yönünde.
POCO X4 GT'nin tanıtım tarihi henüz belli değil. Ancak modelle ilgili ortaya çıkan sızıntıların son dönemde artması, önümüzdeki birkaç ay içerisinde vitrine çıkacağını gösteriyor.
POCO X3 GT teknik özellikleri
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce POCO X4 GT, beklentileri karşılayacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın. Son Dakika › Güncel › POCO X4 GT ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! - Son Dakika
Ekran: 6,6 inç IPS LCD, 120 Hz yenileme hızı, HDR10 desteği Çözünürlük: 1080 x 2400 pikselParlaklık: 450 nit Cam koruması: Corning Gorilla Cam Victus Boyutlar ve ağırlık: 163,3 x 75,9 x 8,9 mm/ 193 grDonanım: İşlemci: MediaTek MT6891Z Dimensity 1100 5G (6 nm) Grafik Birimi: Mali-G77 MC9 Depolama – RAM: 128GB depolama ve 8GB RAM/ 256GB depolama ve 8GB RAMKamera: Ana kamera: 64 Megapiksel, f/1.8, 26mm (geniş), 1/1.97¨, 0.7µm, PDAF Ultra geniş açılı kamera: 8 Megapiksel, f/2.2, 120° (ultra geniş), 1/4.0¨, 1.12µmMakro kamera: 2 Megapiksel, f/2.4, (makro ) Arka kamera video: 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps Ön kamera: 16 Megapiksel, f/2.5, (geniş), 1/3.06¨, 1.0µmDiğer: Batarya: 5,000 mAh batarya/ 67W hızlı şarj desteği/ USB Power Delivery 3.0Bağlantı teknolojileri: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB Type-C 2.0, İşletim Sistemi: Android 11, MIUI 12.5
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce POCO X4 GT, beklentileri karşılayacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.
Son Dakika › Güncel › POCO X4 GT ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! - Son Dakika