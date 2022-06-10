POCO X4 GT ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı!

Xiaomi'nin bağımsız markası POCO, sektördeki pazar payını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Çok yakında bütçe dostu C40 modelini globale getirecek şirketin bir sonraki hedefi Çin'de Redmi K40S olarak bilinen POCO F4'ü küresel pazarlarda piyasaya sürmek. Öte yandan geçen yıl tanıtılan POCO X3 GT'nin halefi X4 GT ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

POCO X4 GT NBTC'de ortaya çıktı

Temmuz 2021'de tanıtılan, dönemin amiral gemisi telefonlarına doğrudan rakip olarak lanse edilen POCO X3 GT'nin halefi hakkında yeni bilgiler geldi. POCO X4 GT, 22041216G model numarasıyla NBTC sitesinde göründü.

Cihaz, daha önce IMDA ve BIS veri tabanlarında da ortaya çıktı. Hatta modelin MediaTek Dimensity 8100 işlemcinden güç alacağı söyleniyor. TSMC'nin 5 nm fabrikasyon sürecinden geçen yonga seti; dört adet 2.85 GHz ARM Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G610 MC6 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Sızıntılar bir kez daha doğru çıktı: İşte POCO F4!

Akıllı telefonun teknik özellikleriyle ilgili eldeki bilgiler kısıtlı. Ancak 6.6 inç LCD panel ve 5.000 mAh pilin yanı sıra Android 12 işletim sistemiyle geleceğini söyleyebiliriz. Bunun dışında bugüne dek ortaya çıkan sızıntılar, cihazın geçen ay Çin'de tanıtılan Redmi Note 11T Pro'nun yeniden markalanmış sürümü olduğu yönünde.

POCO X4 GT'nin tanıtım tarihi henüz belli değil. Ancak modelle ilgili ortaya çıkan sızıntıların son dönemde artması, önümüzdeki birkaç ay içerisinde vitrine çıkacağını gösteriyor.

POCO X3 GT teknik özellikleri