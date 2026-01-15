PÖH Timleri Suriye'ye Uğurlandı - Son Dakika
PÖH Timleri Suriye'ye Uğurlandı

15.01.2026 18:10
Sivas'ta PÖH timleri, Suriye'ye uğurlandı. Törende dualar ve kurban kesimi yapıldı.

SİVAS Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) timleri, geçici görev kapsamında Suriye'ye uğurlandı. Uğurlama programı, dualar ve kurban kesimi eşliğinde gerçekleştirildi.

Sivas Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) timleri, geçici görev kapsamında Suriye'ye uğurlandı. Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen törene, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ile İl Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı katıldı. Program, İl Müftüsü Hasan Limon'un yaptığı dua ve kurban kesimiyle başladı.

Törende konuşan Vali Şimşek, kahraman polisleri çok önemli ve aynı zamanda kutsal bir görev için sınır ötesine uğurladıklarını belirterek, "İnşallah orada devletimizin bekası için, milletimizin huzur için kahramanca en güzel şekilde görevlerinizi icra edeceksiniz. Sizler mazisi şanla, şerefle dolu, kahramanlıklarla dolu bir teşkilatın mensubusunuz. İnanıyorum ki gitmiş olduğunuz bölgede kahramanlık göstereceksiniz ve vatan sevgisiyle ve üstün sorumluluk anlayışıyla görevinizi en iyi şekilde yapacaksınız" dedi.

Görevlerini başarıyla tamamlayarak sağ salim yurda dönmeleri temennisinde bulunan Yılmaz Şimşek, "Allah sizleri her türlü beladan, musibetten korusun. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Allah hepinizin yar ve yardımcısı olsun. İnşallah göreviniz bittiğinde de sizlerle burada tekrar buluşuruz ve inşallah oradaki görevinizin değerlendirmesini hep birlikte yaparız. Sizlere görevinizde üstün başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun diyorum. Güle güle gidin, güle güle gelin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

