Pokimane Hayranı, Pokimane'i Fortnite Karakterine Çevirdi

1 Ağustos'ta yıldız yayıncı, bir izleyicinin kendisi için yarattığı Fortnite karakterini görünce oldukça şaşırdı ve beklentilerini aştığını dile getirdi.

Pokimane'in etkilendiği en büyük kısım ise karakterin saçı oldu. "Benim saçım gibi bir saçı oyuna işlemek zordur." Karakterin jogger pantolonu da dikkatini çekmiş. "Bu jogger pantolonlar tam bir Poki jogger pantolonu" dedi.

Pokimane ayrıca hayranının onun için yaptığı ikinci bir karakteri gösterdi. İkinci karakter, ilk karakterle aynı yüz ve saçı kullanmasına karşın mavi bir üst ve siyah bir etekten oluşan farklı bir kıyafetle donatılmıştı. Pokimane, bu karaktere "Benim Youtozz figürüme çok benziyor ama tayt yerine etek var." yorumunu yaptı.

Pokimane, Fortnite'da yapamayacağınız bu gerçek oyundaki hayran yapımı kostümü kullanabilme konusundaki ilgilerini de açıkladı.