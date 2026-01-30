Polatlı\'da Kur\'an Ziyafeti Programı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde "Kur'an Ziyafeti" programı yapıldı.
İlçe Müftülüğü ile Birlik Vakfı Polatlı Şubesi işbirliğinde, Polatlı Çarşı Camisi'nde düzenlenen programa, Diyanet İşleri Başkanlığı İrşat Hizmetleri Daire Başkanı Ahmet Ünal da katıldı.
Toplumdaki birliğin önemini vurgulayan Ünal, İslamda vahdaniyetin önemini anlattı.
İlçe Müftüsü Selami Bayrakçi, ramazan arifesinde böylesine anlamlı bir buluşmaya vesile olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
Bayrakçi, toplumda birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştirilmesi için gayret göstermeye devam edeceklerini belirtti.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi, ilahi okundu.
