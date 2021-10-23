Poligonda atış talimi esnasında, başına ateş ederek yaşamına son verdi - Son Dakika

Çankaya Çayyolu Mahallesi'nde bulunan bir atış poligonunda saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda, atış eğitimi yapmak için poligona gelen Sinan B, iddiaya göre, gözetmen eşliğinde atış yaptığı sırada tabancayı başına doğrultup, ateş etti. Bulut, kanlar içerisinde kalırken gözetmen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde Sinan B'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri, poligon çalışanlarının ifadelerini aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.