Yaşam

Poligonda akılalmaz görüntü! Genç kadının verdiği tepki dikkat çekti

Poligonda akılalmaz görüntü! Genç kadının verdiği tepki dikkat çekti
08.02.2026 13:56
Poligonda akılalmaz görüntü! Genç kadının verdiği tepki dikkat çekti
Kız arkadaşıyla birlikte poligona giden bir şahsın yaptığı atışlar kısa sürede büyük ses getirdi. Genç adam silahını çekip kız arkadaşına çok yakın mesafeden kontrolsüz bir şekilde art arda atışlar yaptı. Poligonda disiplinsiz hareketler sergileyen şahsın bu hareketleri büyük tepki çekti.

Kız arkadaşıyla birlikte bir atış poligonuna giden bir kişinin sergilediği sorumsuz davranışlar, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde genç adamın silahını çekerek, kız arkadaşına son derece yakın bir mesafeden kontrolsüz biçimde art arda ateş ettiği görülüyor.

GÜVENLİK KURALLARINI HİÇE SAYDI

Paylaşılan kayıtlarda, temel güvenlik kurallarının hiçe sayıldığı ve poligon disiplinine aykırı hareketler sergilendiği dikkat çekiyor. Silahın namlusunu çevresindekilere doğru yönelten şahsın rahat tavırları, izleyenlerde büyük endişe yarattı.

GÖRÜNTÜLER BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medya kullanıcıları, genç kadının gülerek karşılık verdiği söz konusu görüntülere sert tepki göstererek hem şahsın hem de poligon yetkililerinin sorumluluğunu sorguladı. Birçok kullanıcı, bu tür alanlarda en küçük hatanın ölümcül sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

İşte o yorumlardan bazıları;

- Bir yetkili de gelip arkadaş siz ne yapıyorsunuz dememiş mi yani?

- Kadın daha iyi silah kullanıyor

- Bunlar hep mafya dizilerinin özentileri

- Buranın kapandığı haberi de gelir yakında.

Güvenlik, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Yorumlar (5)

    Yorumlar (5)

  • Hasan YILDIRIM Hasan YILDIRIM:
    Ahmaklık mı...Allah muhafaza... 19 1 Yanıtla
  • Ayhan Murat Ayhan Murat:
    zavallılar 18 0 Yanıtla
  • Fatih Sozen Fatih Sozen:
    Adamın bakışlara bak..errrkkkekk yaaa..diyecem de komik olur diye söylemiyeyim 2 0 Yanıtla
  • Mahmut Karakuş Mahmut Karakuş:
    poligonda maganda eğitimi veriliyor sanırım, ruhsatı iptal olmazsa ayıp edilir 2 0 Yanıtla
  • Hakan Kan Hakan Kan:
    memik reklamı yapacaz diye memiklerden delinecek farkında değil. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
