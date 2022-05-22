Polis araçtan atılan uyuşturucu hapları böyle buldu - Son Dakika
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Polis araçtan atılan uyuşturucu hapları böyle buldu

22.05.2022 19:57
Polis araçtan atılan uyuşturucu hapları böyle buldu

Polis araçtan atılan uyuşturucu hapları böyle buldu Samsun'da polis uygulamasından kaçan araçtan uyuşturucu paketini atan şüpheli şahıslar yakalanmaktan kurtulamadı.

Polis araçtan atılan uyuşturucu hapları böyle buldu

SAMSUN - Samsun'da polis uygulamasından kaçan araçtan uyuşturucu paketini atan şüpheli şahıslar yakalanmaktan kurtulamadı. Polisin otların arasında yaptığı aramada 392 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliği ekipleri şüpheli araçlar ve kişiler üzerinde uygulama yaparken, ticari araçta bulunan şüpheli şahıslar polisin uygulama yaptığı yere yaklaşınca geri geri kaçmaya çalıştı. 59 plakalı hafif ticari araç ile kaçmaya çalışan 3 kişi yol kenarındaki otlara uyuşturucu haplar bulunan paketi attı. Polis şüpheli aracı fark edip peşine düştü. Yoldan geçen vatandaşlar da araçtan bir poşetin atıldığı bölgeyi polise tarif etti. Polis ekipleri kaçan 3 kişiyi yakaladı ve otlar arasında yaptığı aramada araçtan atılan 28 tablet halinde 392 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis araçtan atılan uyuşturucu hapları böyle buldu
Polis araçtan atılan uyuşturucu hapları böyle buldu
Polis araçtan atılan uyuşturucu hapları böyle buldu
Polis araçtan atılan uyuşturucu hapları böyle buldu
Polis araçtan atılan uyuşturucu hapları böyle buldu
Polis araçtan atılan uyuşturucu hapları böyle buldu
Polis araçtan atılan uyuşturucu hapları böyle buldu
Polis araçtan atılan uyuşturucu hapları böyle buldu
Polis araçtan atılan uyuşturucu hapları böyle buldu
Polis araçtan atılan uyuşturucu hapları böyle buldu
Polis araçtan atılan uyuşturucu hapları böyle buldu
Polis araçtan atılan uyuşturucu hapları böyle buldu

YORUMLAR
500
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Kaynak: İHA

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