Polis Memuru Keskin, Muayene İstasyonu Kavgasında Hayatını Kaybetti

06.02.2026 18:47
Ankara'da muayene istasyonu çalışanlarıyla yaşadığı kavga sonrası hayatını kaybeden polis memuru.

Ankara'da aracını götürdüğü muayene istasyonu çalışanlarıyla yaşadığı kavganın ardından fenalaşan polis memuru, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle ilçesinde, 2 Şubat'ta muayene istasyonuna aracını götüren polis memuru Melih Okan Keskin (44) ile istasyon çalışanları arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda darbedildiği öne sürülen Keskin, olaydan birkaç saat sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakımda tedavi altına alınan Keskin, üç günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Vefat eden polis memuru için Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Keskin'in cenazesi, törenin ardından toprağa verildi.

Olayla ilgili polis ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Keskin'in kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi raporunun ardından netlik kazanacak.

TÜVTÜRK'ün açıklaması

TÜVTÜRK'ten yapılan açıklamada, Ankara İvedik Araç Muayene İstasyonu'nda 2 Şubat'ta yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olayla ilgili derin bir üzüntü içerisinde olunduğu belirtildi.

Söz konusu tarihte araç sahibi polis memuru Keskin ile istasyonda görevli Saruhan Atasoy arasında muayene işleminin ardından, otopark alanında yaşanan tartışma sırasında görevli çalışanın kabul edilemez şekilde fiziki müdahalede bulunduğunun tespit edildiği bilgisi verildi.

Şirketin, hiçbir koşulda şiddet içeren davranışlara müsamaha göstermediği belirtilen açıklamada, olayın tespit edilmesini takiben ilgili çalışanın iş akdinin sonlandığı ifade edildi.

Olayın ardından tarafların emniyet birimlerine gittiği ve adli sürecin başlatıldığı aktarılan açıklamada, aynı günün ilerleyen saatlerinde Keskin'in rahatsızlanarak hastaneye başvurduğu, dün ise hayatını kaybettiğinin büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Keskin'in vefat nedeninin kesin olarak belirlenmesine yönelik Adli Tıp Kurumu tarafından yürütülen inceleme sürecinin devam ettiği, konunun adli makamlarca tüm yönleriyle değerlendirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu eski çalışan Saruhan Atasoy, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmış olup hukuki süreç devam etmektedir. Şirketimiz, olayın aydınlatılabilmesi amacıyla ilk andan itibaren kolluk kuvvetleri ve soruşturmayı yürüten savcılık ile tam bir işbirliği içerisinde hareket etmektedir. Sürecin hukukun üstünlüğü, şeffaflık ve sorumluluk ilkeleri doğrultusunda yürütülmesine yönelik hassasiyetimiz kararlılıkla sürmektedir. Bu elim olay nedeniyle hayatını kaybeden merhum Polis Memuru Melih Okan Keskin'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Yaşanan acıyı yürekten paylaşıyor, kamuoyunu adli sürecin sonuçları doğrultusunda bilgilendirmeye devam edeceğimizi saygıyla bildiriyoruz."

Kaynak: AA

Güvenlik, Olaylar, Ankara, Güncel, Kavga, Polis, Son Dakika

