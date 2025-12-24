Polis Taklidiyle 10 Milyon TL Dolandırdılar

-ANTALYA'da telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp, bir çifti 10 milyon TL, A.B.'yi de 110 bin TL dolandıran 10 şüpheli, eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şüphelilerden 7'si tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne başvuran M.A. ile eşi H.A., telefonda kendisini polis olarak tanıtan kişinin baskısıyla Kumluca ilçesinde sattıkları 2 dairenin parası ile evde bulunan 235 gram külçe altın ve 8 çeyrek altın olmak üzere 10 milyon TL dolandırıldıklarını belirterek, şikayetçi oldu. Çalışma başlatan emniyet güçleri, 10 şüpheliyi belirledi. Soruşturma sürerken, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne müracaat eden A.B. de telefonda kendisini polis olarak tanıtan kişi tarafından 110 bin TL dolandırıldığını söyledi. Polis, 2 olayın da şüphelilerinin aynı kişiler olduğunu saptadı.

6 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Antalya merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 10 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda; 12 cep telefonu ile 12 sim kart ele geçirildi, yaklaşık 800 bin TL değerindeki bir araca ve banka hesaplarındaki 940 bin 782 liraya da el konuldu. 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan adli makamlara sevk edilen 10 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 1'i savcılık tarafından diğer 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı. (DHA

Haber- Kamera: Göktan CANAZ/ANTALYA, -