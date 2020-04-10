Polis Teşkilatı'nın 175. yılı - Son Dakika

Polis Teşkilatı'nın 175. yılı
7 saat önce
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Korona virüs tedbirleri doğrultusunda maske takarak törene katılan müdür yardımcıları sosyal mesafeyi korudu. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 09:52 Kaynak: İHA
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