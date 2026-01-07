Polis Uygulamasından Kaçan Sürücü Kaza Yaptı

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde polis uygulamasından kaçan otomobil sürücüsü, orta refüje çarparak kaza yaptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Evliya Çelebi Caddesi üzerinde meydana geldi. 07 BPV 880 plakalı otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü, Tonguç Caddesi üzerinde polis ekiplerince yapılan uygulamaya girmeyerek kaçtı. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçışını Evliya Çelebi Caddesi yönünde sürdürdü. Sürücü, Evliya Çelebi Caddesi üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı. Kazada yaralanan sürücü, araçtan çıkarak olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kazaya karışan otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, polis ekiplerinin araç üzerindeki incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Haber- kamera: Tunahan KIR/ANTALYA, -