Polise gidip bir iş yerinden hırsızlık yaptığını ve ATM'lere zarar verdiğini itiraf etti - Son Dakika

Afyonkarahisar'da polise giderek bir iş yerinden evrak çaldığını ve 2 banka ATM'sine zarar verdiğini itiraf eden şüpheli, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Milli Birlik Polis Karakolu'na gelen Süleyman C, Fakıpaşa Mahallesi'ndeki bir iş yerine girerek senet ve kira sözleşmeleri çaldığını, 2 banka ATM'sine de taşla zarar verdiğini söyledi.

Bunu üzerine polis ekipleri, alkollü olduğu belirlenen şüphelinin hırsızlık yaptığını söylediği iş yeri sahibiyle iletişime geçti, zarar verdiği ATM'lerde incelemede bulundu.

Ekipler, şüphelinin itiraflarının doğru olduğunu tespit etti. Karakola gelen iş yeri sahibi, çalınan evrakların kendisine ait olduğunu belirtti ancak şüpheliden davacı ve şikayetçi olmadı.

ATM'lerdeki zararla ilgili bankalarla ilgili görüşmelerin ardından Süleyman C. hakkında, adli ve idari işlem başlatıldı.

Zanlının, savcılık talimatıyla akli dengesinin yerinde olup olmadığını yönündeki doktor raporunun ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.